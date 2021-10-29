https://ria.ru/20211029/zakhvat-1756781357.html

СМИ рассказали о плане конспиролога по захвату Елисейского дворца

СМИ рассказали о плане конспиролога по захвату Елисейского дворца - РИА Новости, 29.10.2021

СМИ рассказали о плане конспиролога по захвату Елисейского дворца

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) раскрыло план попытки госпереворота и операции по захвату Елисейского дворца, который готовил бывший... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T01:19

2021-10-29T01:19

2021-10-29T01:19

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) раскрыло план попытки госпереворота и операции по захвату Елисейского дворца, который готовил бывший руководитель регионального отделения партии "Демократическое движение" в департаменте Верхняя Гаронна, сторонник конспирологических теорий Реми Дайе, сообщает газета Parisien.Двадцать второго октября 55-летнему Дайе, подозреваемому в попытке госпереворта, были предъявлены обвинения в "преступном террористическом сообществе". В середине июня он был арестован в Малайзии, а затем депортирован во Францию по другому делу - о похищении 8-летеней девочки по имени Мия.По информации издания, Дайе в апреле этого года отправлял электронные письма ряду парламентариев, в которых содержались фразы о том, что "республика больше не является доминирующей идеей", "настало время подвести итоги", "народное свержение (власти) неизбежно". В своих посланиях он отмечал, что "это вопрос нескольких недель".Отправитель писем угрожал парламентариям, что в случае отсутствия ответа они будут считаться "соучастниками преступления против человечности и наказаны". Один из депутатов, получивших подобное письмо, обратился в правоохранительные органы.Главное управление внутренней безопасности выявило, что Дайе создал целую подпольную национальную организацию, иерархизированную и структурированную в региональные подразделения. Одно из этих подразделений находилось в столичном регионе Иль-де-Франс, ряд его членов были задержаны по делу о похищении девочки Мии. Эльзасская ячейка, в которую входили неонацисты, планировала взрыв масонской ложи.Однако, как отмечает газета, конечный план Дайе был намного амбициознее – захватить Елисейский дворец. План госпереворота носил название "Операция Лазурь" (Opération Azur).Как пишет Parisien, Дайе и его сообщники планировали отфильтровывать "новобранцев" для реализации госпереворта, поручая им разрушать вышки 5G, центры вакцинации и места хранения вакцин.В день, когда планировался госпереворот, Дайе и его сторонники хотели переправить отряды людей из регионов в Париж, снабдив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой."В своих разговорах он (Дайе) не скрывал, что его проект прольет кровь и будет приравнен к терроризму", - пишет издание.В одном из писем к своему приближенному он отмечает, что в какой-то момент правоохранители откроют огонь, и тогда у его отрядов будет причина, чтобы ответить.Затем планировалось "захватить Елисейский дворец и ключевые точки столицы" Франции. Дайе должен был произнести речь в Елисейском дворце в то время, как его сторонники захватывали бы телеканалы и радиостанции для распространения своей пропаганды.В "Операции Лазурь" могли участвовать около 300 человек, указывает Parisien. Следователи выявили в числе сторонников Дайе полицейских, жандармов и военных.Адвокат Дайе заявил, что его подзащитный опровергает обвинения в терроризме."Реми Дайе лишь призвал из Малайзии к мирному и народному свержению действующей политической системы в рамках использования его свободы выражения и совести. В этом деле нет ни одного объективного, материального и прямого доказательства против него", - заявил адвокат Жан-Кристоф Бассон-Ларби.

https://ria.ru/20211022/konspirolog-1755713770.html

https://ria.ru/20210730/zagovor-1743585642.html

https://ria.ru/20200101/1563054959.html

https://ria.ru/20210909/godovschina-1749237778.html

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в мире, париж, франция