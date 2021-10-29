Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/volodin-1756805789.html
Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта
Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта - РИА Новости, 29.10.2021
Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вступающие в силу в ноябре поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, которые помогут в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:45
2021-10-29T10:45
общество
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вступающие в силу в ноябре поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, которые помогут в борьбе с контрафактом."Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта (нововведения вступят в силу в ноябре). Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он сообщил о других важных законах, которые начнут работать в ноябре. Компании, осуществляющие добычу драгоценных металлов, смогут вносить в специальную систему сведения о "количестве добытых и отгруженных в продукты переработки драгметаллов", обратил внимание спикер Госдумы.Для сервисного обслуживания оружия и вооружений с 23 ноября потребуется лицензия, за исключением контрактов, заключенных до этого момента, отметил Володин.До 30 ноября компании и индивидуальные предприниматели должны будут передать данные об используемых сим-картах на Госуслуги, что поможет в борьбе с телефонным мошенничеством, добавил он.
https://ria.ru/20211008/orenburg-1753750128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_b940b7a3faca143221a8155493334578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф
10:45 29.10.2021
 
Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта

Спикер Госдумы Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вступающие в силу в ноябре поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, которые помогут в борьбе с контрафактом.
"Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта (нововведения вступят в силу в ноябре). Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также он сообщил о других важных законах, которые начнут работать в ноябре. Компании, осуществляющие добычу драгоценных металлов, смогут вносить в специальную систему сведения о "количестве добытых и отгруженных в продукты переработки драгметаллов", обратил внимание спикер Госдумы.
Для сервисного обслуживания оружия и вооружений с 23 ноября потребуется лицензия, за исключением контрактов, заключенных до этого момента, отметил Володин.
До 30 ноября компании и индивидуальные предприниматели должны будут передать данные об используемых сим-картах на Госуслуги, что поможет в борьбе с телефонным мошенничеством, добавил он.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 19:26
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 21
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38Facebook переименовал свою страницу в социальной сети
12:38В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"
12:38Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFC
12:38Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
12:36После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
12:33В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений
12:33Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
12:32Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Лента новостейМолния
Facebook переименовал свою страницу в социальной сетиВ Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFCСамарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 летПосле нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное делоВ Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захороненийСлуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения УкраинеЖители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции ТурцииГлавред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязи