https://ria.ru/20211029/volodin-1756805789.html

Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта

Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта - РИА Новости, 29.10.2021

Володин обратил внимание на поправки к закону об обороте спирта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вступающие в силу в ноябре поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, которые помогут в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:45

2021-10-29T10:45

2021-10-29T10:45

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вступающие в силу в ноябре поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, которые помогут в борьбе с контрафактом."Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта (нововведения вступят в силу в ноябре). Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он сообщил о других важных законах, которые начнут работать в ноябре. Компании, осуществляющие добычу драгоценных металлов, смогут вносить в специальную систему сведения о "количестве добытых и отгруженных в продукты переработки драгметаллов", обратил внимание спикер Госдумы.Для сервисного обслуживания оружия и вооружений с 23 ноября потребуется лицензия, за исключением контрактов, заключенных до этого момента, отметил Володин.До 30 ноября компании и индивидуальные предприниматели должны будут передать данные об используемых сим-картах на Госуслуги, что поможет в борьбе с телефонным мошенничеством, добавил он.

https://ria.ru/20211008/orenburg-1753750128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф