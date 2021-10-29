https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756914213.html

В Воронежской области закончился "Спутник Лайт"

В Воронежской области закончился "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.10.2021

В Воронежской области закончился "Спутник Лайт"

Департамент здравоохранения Воронежской области заявил об отсутствии на данный момент в регионе запаса вакцины "Спутник Лайт", но вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:56

2021-10-29T17:56

2021-10-29T17:56

распространение коронавируса

общество

вакцинация

воронежская область

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Департамент здравоохранения Воронежской области заявил об отсутствии на данный момент в регионе запаса вакцины "Спутник Лайт", но вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" остались – около 96 тысяч доз совокупно.К утру пятницы число привитых от коронавируса жителей региона составило 931 300 человек, в том числе двукратно — 800 374 человека. Ревакцинацию прошли 84 538 жителей области."По состоянию на 29.10.2021 всего в Воронежскую область поступило 1 080 425 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В Воронежской области имеются в наличии вакцины: "Гам-Ковид-Вак" - 84 726 доз, "Эпиваккорона" – 9 585 доз, "Ковивак" – 1 468 доз, "Спутник Лайт" – 0 доз", - говорится в сообщении департамента.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756642993.html

воронежская область

россия

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общество, вакцинация, воронежская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19