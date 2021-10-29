https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756892096.html
Некоторым россиянам нужна "тройная" вакцинация от коронавируса
Названа категория людей, для которой мало двух доз вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Некоторым россиянам нужна "тройная" вакцинация от коронавируса
Для некоторых людей недостаточно двух прививок от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:40
2021-10-29T16:40
2021-10-29T16:47
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
александр мясников (врач)
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Для некоторых людей недостаточно двух прививок от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим".По его словам, речь идет о так называемых суперраспространителях: из-за проблем со здоровьем они становятся идеальной мишенью для вирусов и бактерий."Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — подчеркнул врач, отметив, что в таких случаях нужно обязательно прививаться тремя дозами, ведь эффект от вакцины будет меньше, чем у более здоровых людей.Ранее Мясников назвал наиболее опасную ошибку при заражении коронавирусом. По его словам, многие начинают хаотично принимать различные препараты, включая кроворазжижающие, гормональные и антибиотики. Подобный подход к лечению может только ухудшить положение дел и повысить смертность от инфекции, считает медик.
https://ria.ru/20211029/antidepressant-1756791085.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19
16:40 29.10.2021 (обновлено: 16:47 29.10.2021)
Названа категория людей, для которой мало двух доз вакцины от коронавируса
Доктор Мясников: суперраспространителям коронавируса надо прививаться тремя дозами
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Для некоторых людей недостаточно двух прививок от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире онлайн-платформы "Смотрим"
.
По его словам, речь идет о так называемых суперраспространителях: из-за проблем со здоровьем они становятся идеальной мишенью для вирусов и бактерий.
"Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — подчеркнул врач, отметив, что в таких случаях нужно обязательно прививаться тремя дозами, ведь эффект от вакцины будет меньше, чем у более здоровых людей.
Ранее Мясников назвал наиболее опасную ошибку при заражении коронавирусом. По его словам, многие начинают хаотично принимать различные препараты, включая кроворазжижающие, гормональные и антибиотики. Подобный подход к лечению может только ухудшить положение дел и повысить смертность от инфекции, считает медик.