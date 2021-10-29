https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756892096.html

Некоторым россиянам нужна "тройная" вакцинация от коронавируса

Названа категория людей, для которой мало двух доз вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

Некоторым россиянам нужна "тройная" вакцинация от коронавируса

Для некоторых людей недостаточно двух прививок от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:40

2021-10-29T16:40

2021-10-29T16:47

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Для некоторых людей недостаточно двух прививок от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире онлайн-платформы "Смотрим".По его словам, речь идет о так называемых суперраспространителях: из-за проблем со здоровьем они становятся идеальной мишенью для вирусов и бактерий."Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные", — подчеркнул врач, отметив, что в таких случаях нужно обязательно прививаться тремя дозами, ведь эффект от вакцины будет меньше, чем у более здоровых людей.Ранее Мясников назвал наиболее опасную ошибку при заражении коронавирусом. По его словам, многие начинают хаотично принимать различные препараты, включая кроворазжижающие, гормональные и антибиотики. Подобный подход к лечению может только ухудшить положение дел и повысить смертность от инфекции, считает медик.

https://ria.ru/20211029/antidepressant-1756791085.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19