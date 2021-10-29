https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756838946.html
Малайзия закупит Pfizer для вакцинации детей от пяти до двенадцати лет
Малайзия закупит Pfizer для вакцинации детей от пяти до двенадцати лет - РИА Новости, 29.10.2021
Малайзия закупит Pfizer для вакцинации детей от пяти до двенадцати лет
Власти Малайзии закупят вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщил министр здравоохранения страны Хайри... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:56
2021-10-29T12:56
2021-10-29T12:56
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Малайзии закупят вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин."После того, как группа экспертов FDA (американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) рекомендовала применение вакцины Pfizer для детей 5-12 лет, Малайзия приступит к закупке препарата для детей", - написал министр в Twitter.Джамалуддин добавил, что на данный момент 82,4% подростков в Малайзии сделали первую прививку от коронавируса, 62% прошли вакцинацию полностью.По словам министра, для вакцинации детей рассматривается также вариант закупки других вакцин, таких как препарат китайской компании Sinovac.
https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756293665.html
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в мире, вакцинация, малайзия, вакцина pfizer/biontech
Малайзия закупит Pfizer для вакцинации детей от пяти до двенадцати лет
Малайзия закупит препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до двенадцати лет