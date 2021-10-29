https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756777684.html

Чем опасно отсутствие второй прививки

Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021

Чем опасно отсутствие второй прививки

Вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Почему опасно ограничиваться только одним уколом, рассказал в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:08

2021-10-29T02:08

2021-10-29T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

борис чурадзе

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Почему опасно ограничиваться только одним уколом, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.В инструкциях к большинству вакцин от коронавирусной инфекции говорится, что прививку нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент препарата, а через определенное количество дней – второй. Такой подход позволяет сформировать в организме иммунитет к COVID-19. Цикл вакцинации завершается только после второго укола, отметил Чурадзе.Два компонента вакцины "Спутник V" нужно вводить с интервалом в 21 день, продолжил он.Однако откладывать второй этап вакцинации рискованно, предупредил он. До того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от коронавирусной инфекции, он может заразиться.Если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит, считает Чурадзе."Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода", – добавил он.Решать вопрос о вакцинации переболевшего человека специалист будет индивидуально, в зависимости от наличия или отсутствия осложнений COVID-19, а также от титра антител в крови, объяснил Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756763516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, борис чурадзе