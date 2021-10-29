https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756777684.html
Чем опасно отсутствие второй прививки
Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021
Чем опасно отсутствие второй прививки
Вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Почему опасно ограничиваться только одним уколом, рассказал в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:08
2021-10-29T02:08
2021-10-29T02:08
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общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
борис чурадзе
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Почему опасно ограничиваться только одним уколом, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.В инструкциях к большинству вакцин от коронавирусной инфекции говорится, что прививку нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент препарата, а через определенное количество дней – второй. Такой подход позволяет сформировать в организме иммунитет к COVID-19. Цикл вакцинации завершается только после второго укола, отметил Чурадзе.Два компонента вакцины "Спутник V" нужно вводить с интервалом в 21 день, продолжил он.Однако откладывать второй этап вакцинации рискованно, предупредил он. До того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от коронавирусной инфекции, он может заразиться.Если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит, считает Чурадзе."Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода", – добавил он.Решать вопрос о вакцинации переболевшего человека специалист будет индивидуально, в зависимости от наличия или отсутствия осложнений COVID-19, а также от титра антител в крови, объяснил Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.
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общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, борис чурадзе
Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Врач Чурадзе предупредил россиян об опасности незавершенного цикла вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Почему опасно ограничиваться только одним уколом, рассказал в интервью радио Sputnik
главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе
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В инструкциях к большинству вакцин от коронавирусной инфекции говорится, что прививку нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент препарата, а через определенное количество дней – второй. Такой подход позволяет сформировать в организме иммунитет к COVID-19. Цикл вакцинации завершается только после второго укола, отметил Чурадзе.
Два компонента вакцины "Спутник V" нужно вводить с интервалом в 21 день, продолжил он.
"Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", – уточнил врач.
Однако откладывать второй этап вакцинации рискованно, предупредил он. До того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от коронавирусной инфекции, он может заразиться.
Если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит, считает Чурадзе.
"Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода", – добавил он.
Решать вопрос о вакцинации переболевшего человека специалист будет индивидуально, в зависимости от наличия или отсутствия осложнений COVID-19, а также от титра антител в крови, объяснил Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.