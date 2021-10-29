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Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника
Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника - РИА Новости, 29.10.2021
Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника
Правоохранители задержали уфимского слесаря, в квартире которого нашли тело, пролежавшее на балконе почти месяц, задержанный признался в убийстве, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:59
2021-10-29T15:59
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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УФА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали уфимского слесаря, в квартире которого нашли тело, пролежавшее на балконе почти месяц, задержанный признался в убийстве, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, 30 сентября в правоохранительные органы обратилась уфимка с заявлением о безвестном исчезновении ее 34-летнего сожителя, который ушел из дома 16 сентября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Следователи совместно с полицией установили, что в последний раз пропавшего видели в компании с ранее незнакомым 49-летним мужчиной, проживающим в этом же микрорайоне и подрабатывающим слесарем."В ходе осмотра съемной квартиры по месту жительства подозреваемого на балконе обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, упакованное в полиэтилен. Злоумышленник был задержан по месту работы и после предъявления собранных доказательств сознался в убийстве", - говорится в сообщении.По версии следствия, 17 сентября мужчины познакомились на улице, и слесарь пригласил нового друга к себе домой выпить спиртного. "Во время распития между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял металлическую трубу и нанес ею несколько ударов гостю по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Спустя несколько дней злоумышленник приобрел полиэтилен и упаковал в него тело, посыпав известкой, и спрятал на балконе", - сообщает следком региона.Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу."Почти в течение месяца злоумышленник находился вместе с телом в квартире. По утрам он уходил на работу, а вечером возвращался домой", - сообщает пресс-служба МВД по республике.
https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
15:59 29.10.2021
 
Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника

В Уфе задержали мужчину, убившего собутыльника и почти месяц прятавшего тело на балконе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали уфимского слесаря, в квартире которого нашли тело, пролежавшее на балконе почти месяц, задержанный признался в убийстве, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, 30 сентября в правоохранительные органы обратилась уфимка с заявлением о безвестном исчезновении ее 34-летнего сожителя, который ушел из дома 16 сентября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Следователи совместно с полицией установили, что в последний раз пропавшего видели в компании с ранее незнакомым 49-летним мужчиной, проживающим в этом же микрорайоне и подрабатывающим слесарем.
"В ходе осмотра съемной квартиры по месту жительства подозреваемого на балконе обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, упакованное в полиэтилен. Злоумышленник был задержан по месту работы и после предъявления собранных доказательств сознался в убийстве", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 17 сентября мужчины познакомились на улице, и слесарь пригласил нового друга к себе домой выпить спиртного. "Во время распития между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял металлическую трубу и нанес ею несколько ударов гостю по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Спустя несколько дней злоумышленник приобрел полиэтилен и упаковал в него тело, посыпав известкой, и спрятал на балконе", - сообщает следком региона.
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Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу.
"Почти в течение месяца злоумышленник находился вместе с телом в квартире. По утрам он уходил на работу, а вечером возвращался домой", - сообщает пресс-служба МВД по республике.
 
ПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанРоссия
 
 
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