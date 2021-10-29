https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756882554.html

Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника

Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника - РИА Новости, 29.10.2021

Уфимец почти месяц прятал в квартире тело убитого собутыльника

Правоохранители задержали уфимского слесаря, в квартире которого нашли тело, пролежавшее на балконе почти месяц, задержанный признался в убийстве, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:59

2021-10-29T15:59

2021-10-29T15:59

происшествия

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

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УФА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали уфимского слесаря, в квартире которого нашли тело, пролежавшее на балконе почти месяц, задержанный признался в убийстве, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, 30 сентября в правоохранительные органы обратилась уфимка с заявлением о безвестном исчезновении ее 34-летнего сожителя, который ушел из дома 16 сентября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Следователи совместно с полицией установили, что в последний раз пропавшего видели в компании с ранее незнакомым 49-летним мужчиной, проживающим в этом же микрорайоне и подрабатывающим слесарем."В ходе осмотра съемной квартиры по месту жительства подозреваемого на балконе обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, упакованное в полиэтилен. Злоумышленник был задержан по месту работы и после предъявления собранных доказательств сознался в убийстве", - говорится в сообщении.По версии следствия, 17 сентября мужчины познакомились на улице, и слесарь пригласил нового друга к себе домой выпить спиртного. "Во время распития между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял металлическую трубу и нанес ею несколько ударов гостю по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Спустя несколько дней злоумышленник приобрел полиэтилен и упаковал в него тело, посыпав известкой, и спрятал на балконе", - сообщает следком региона.Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу."Почти в течение месяца злоумышленник находился вместе с телом в квартире. По утрам он уходил на работу, а вечером возвращался домой", - сообщает пресс-служба МВД по республике.

https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746826152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия