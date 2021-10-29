https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756854732.html

В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 29.10.2021

В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы найдено в подмосковной Дубне, подозреваемый в преступлении задержан, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:52

2021-10-29T13:52

2021-10-29T14:01

происшествия

жуковский

дубна

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы найдено в подмосковной Дубне, подозреваемый в преступлении задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."Двадцать девятого октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления", - сказала Врадий.Она сообщила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Подозреваемого допрашивают, следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Врадий.Как рассказала представитель ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова, у задержанного при себе был пистолет с глушителем и патроны. В ближайшее время подозреваемого доставят в территориальное подразделение СК РФ.

https://ria.ru/20211027/yakhontov-1756567718.html

https://ria.ru/20210902/kazan-1748369976.html

жуковский

дубна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, жуковский, дубна, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия