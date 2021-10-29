https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756854732.html
В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 29.10.2021
В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением головы найдено в подмосковной Дубне, подозреваемый в преступлении задержан, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:52
2021-10-29T13:52
2021-10-29T14:01
происшествия
жуковский
дубна
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы найдено в подмосковной Дубне, подозреваемый в преступлении задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."Двадцать девятого октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления", - сказала Врадий.Она сообщила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Подозреваемого допрашивают, следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Врадий.Как рассказала представитель ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова, у задержанного при себе был пистолет с глушителем и патроны. В ближайшее время подозреваемого доставят в территориальное подразделение СК РФ.
https://ria.ru/20211027/yakhontov-1756567718.html
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происшествия, жуковский, дубна, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
13:52 29.10.2021 (обновлено: 14:01 29.10.2021)
В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Дубне нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, подозреваемого в убийстве задержали