16:56 29.10.2021 (обновлено: 17:24 29.10.2021)
Врио главы Ярославской области Евраев оценил турпотенциал Ростова
Врио главы Ярославской области Евраев: У Ростова большой туристический потенциал
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с муниципальными властями и бизнесом план реконструкции исторического центра Ростова, заявив, что у проекта большой туристический потенциал, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу в Ростове врио губернатора провел совещание по реализации масштабных проектов на территории исторической части города. Часть работ будет проводиться на средства частного инвестора в рамках соглашения, подписанного между правительством Ярославской области и ООО "Вояж" на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма вложений составит 1,65 миллиарда рублей. Еще 1,3 миллиарда рублей будет привлечено в качестве бюджетного инфраструктурного кредита, а 2,3 миллиарда рублей направит банк БРИКС.
"В современной истории Ростова не было такого масштабного проекта реконструкции. На благоустройство исторического центра привлечено более 5 миллиардов рублей. Сумма беспрецедентная. Поэтому очень важно максимально эффективно ее использовать, чтобы исторический центр города действительно преобразился – стал более комфортным для жизни ростовцев и более привлекательным для туристов", - цитирует Евраева пресс-служба.
Врио губернатора назвал проект реконструкции исторического центра Ростова хорошим примером взаимодействия городской, районной и региональной власти с бизнесом. По его мнению, у проекта большой туристический потенциал, отмечает пресс-служба. Евраев подчеркнул, что региональная власть будет контролировать проект на всех этапах.
Врио главы региона поручил администрации городского поселения Ростов совместно с департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области составить детальный график работ, синхронизировать ремонтные и строительные мероприятия, предусмотреть этапность, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города.
По данным областного правительства, в рамках проекта, в частности, будет проведена реконструкция улиц с заменой инженерных коммуникаций в центральной части города, благоустроены общественные пространства и парковая зона, реконструированы въездные магистральные улицы в направлениях на Москву, Ярославль и вокзал Ростова. Планируется отреставрировать здание Гостиного двора, разместить в центре города крупнейший в мире Музей велосипедов, сеть фуд-кортов, нескольких ресторанно-гостиничных объектов. Рядом с филиалом театра имени Федора Волкова, который откроется в отреставрированном здании городского театра, будет создан Дом актера с кафе и музеем.