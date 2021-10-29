https://ria.ru/20211029/sushkevich-1756837633.html

В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич

В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич

Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:53

2021-10-29T12:53

2021-10-29T12:53

происшествия

калининград

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

александр бастрыкин

леонид рошаль

московский областной суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца, на срок до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками, подчеркнув, что сам "готов сидеть за нее". После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.

https://ria.ru/20211029/vrach-1756777833.html

https://ria.ru/20210312/khirurg-1600880530.html

калининград

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), дмитрий песков, александр бастрыкин, леонид рошаль, московский областной суд, генеральная прокуратура рф, национальная медицинская палата, россия