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https://ria.ru/20211029/sushkevich-1756837633.html
В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич
В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич - РИА Новости, 29.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич
Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:53
2021-10-29T12:53
происшествия
калининград
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
александр бастрыкин
леонид рошаль
московский областной суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца, на срок до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками, подчеркнув, что сам "готов сидеть за нее". После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
https://ria.ru/20211029/vrach-1756777833.html
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калининград
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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), дмитрий песков, александр бастрыкин, леонид рошаль, московский областной суд, генеральная прокуратура рф, национальная медицинская палата, россия
12:53 29.10.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич

Песков: Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на оправдательный приговор калининградским врачам
Рассмотрение апелляции на оправдательный приговор калининградским врачам - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 00:35
Бастрыкин потребовал вновь доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич
Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца, на срок до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками, подчеркнув, что сам "готов сидеть за нее". После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 10:03
В Можайске оправдали врача по делу о причинении смерти по неосторожности
 
ПроисшествияКалининградМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковАлександр БастрыкинЛеонид РошальМосковский областной судГенеральная прокуратура РФНациональная медицинская палатаРоссия
 
 
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