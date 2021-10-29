В Кремле ответили на вопрос о деле калининградского врача Сушкевич
Песков: Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на оправдательный приговор калининградским врачам
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не следит за делом калининградского врача Элины Сушкевич, этого вопроса нет в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и Елену Белую, также обвиняемую в убийстве младенца, на срок до 4 января. В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками, подчеркнув, что сам "готов сидеть за нее". После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.