https://ria.ru/20211029/sud-1756831590.html

В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений

В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений - РИА Новости, 29.10.2021

В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений

Генеральный директор компании "Эврикал", которая вела строительные работы в Ленинградской области на месте воинских захоронений, предстанет перед судом,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:33

2021-10-29T12:33

2021-10-29T12:33

происшествия

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Генеральный директор компании "Эврикал", которая вела строительные работы в Ленинградской области на месте воинских захоронений, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.В июне СК сообщал, что сотрудники фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили. По указанию гендиректора "Эврикала" они сняли верхний слой земли, а потом вывезли грунт, в котором находились непогребенные останки погибших. По данным СУСК по Ленинградской области, поисковики обнаружили останки 80 человек. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении воинского захоронения. Гендиректору было предъявлено обвинение."Генеральному директору ООО "Эврикал" на стадии предварительного расследования судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Сообщается, что он обвиняется в "повреждении расположенных на территории РФ воинских захоронений в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов в отношении воинских захоронений увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны". п "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.Расследование дела по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210617/ostanki-1737442521.html

https://ria.ru/20210907/veteran-1748996200.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия