https://ria.ru/20211029/stroyka-1756829931.html
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области - РИА Новости, 29.10.2021
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области
Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили правительство Тюменской области и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:26
2021-10-29T12:26
2021-10-29T12:26
тюменская область
ишимский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 окт - РИА Новости. Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили правительство Тюменской области и АО "ПРОТЕИНСИБ", сообщает пресс-сдужба губернатора области."Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг "Юбилейный" – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране", – отметил губернатор области Александр Моор, поставивший подпись под соглашением.Инвестиции в строительство завода в Ишимском районе составят более 7 миллиардов рублей, будут созданы не менее 150 новых рабочих мест.Глава региона выразил уверенность в том, что новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции.Правительство Тюменской области готово оказывать максимальное содействие реализации инвестиционных проектов по созданию на территории региона современных производств, сказал Моор.
https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html
ишимский район
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ишимский район, александр моор