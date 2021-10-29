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Тюменская область
https://ria.ru/20211029/stroyka-1756829931.html
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области - РИА Новости, 29.10.2021
Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области
Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили правительство Тюменской области и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:26
2021-10-29T12:26
тюменская область
ишимский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 окт - РИА Новости. Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили правительство Тюменской области и АО "ПРОТЕИНСИБ", сообщает пресс-сдужба губернатора области."Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг "Юбилейный" – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране", – отметил губернатор области Александр Моор, поставивший подпись под соглашением.Инвестиции в строительство завода в Ишимском районе составят более 7 миллиардов рублей, будут созданы не менее 150 новых рабочих мест.Глава региона выразил уверенность в том, что новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции.Правительство Тюменской области готово оказывать максимальное содействие реализации инвестиционных проектов по созданию на территории региона современных производств, сказал Моор.
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ишимский район, александр моор
12:26 29.10.2021
 

Завод по глубокой переработке гороха построят в Тюменской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 29 окт - РИА Новости. Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили правительство Тюменской области и АО "ПРОТЕИНСИБ", сообщает пресс-сдужба губернатора области.
"Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг "Юбилейный" – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране", – отметил губернатор области Александр Моор, поставивший подпись под соглашением.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 16:19Тюменская область
В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций
Инвестиции в строительство завода в Ишимском районе составят более 7 миллиардов рублей, будут созданы не менее 150 новых рабочих мест.
Глава региона выразил уверенность в том, что новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции.
Правительство Тюменской области готово оказывать максимальное содействие реализации инвестиционных проектов по созданию на территории региона современных производств, сказал Моор.
 
Тюменская областьИшимский районАлександр Моор
 
 
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