https://ria.ru/20211029/sputnik-1756924311.html

РФПИ приветствовал снятие Евросоюзом ограничений для Аргентины

РФПИ приветствовал снятие Евросоюзом ограничений для Аргентины - РИА Новости, 29.10.2021

РФПИ приветствовал снятие Евросоюзом ограничений для Аргентины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствовал решение ЕС о снятии ограничений для въезда аргентинцев и на поездки в Аргентину, где большинство... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:49

2021-10-29T18:49

2021-10-29T21:35

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствовал решение ЕС о снятии ограничений для въезда аргентинцев и на поездки в Аргентину, где большинство населения привито вакциной "Спутник V".ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу, сообщил ранее в пятницу Совета Евросоюза."РФПИ приветствует решение ЕС отменить ограничения на поездки с Аргентиной, где большинство людей были вакцинированы Спутник V", - сообщается в блоге вакцины в Twitter.Там добавляется, что "Спутник V" помог Аргентине снизить уровень новых заражений в 30 раз", и решение ЕС подтверждает успех кампании вакцинации в Аргентине.В блоге напоминают, что Аргентина пополнила список стран, которые Евросоюз считает безопасными для посещения, в который также входят ОАЭ, Чили, Иордания и Сан-Марино, где также используется вакцина "Спутник V". "Ранее Израиль присоединился к 100 другим странам, которые принимают путешественников, вакцинированных Спутником", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211029/sputnik-1756853262.html

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html

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