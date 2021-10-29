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Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения
Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения - РИА Новости, 29.10.2021
Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Китай и Россию в числе прочих государств приложить дополнительные усилия для улучшения определяемых на национальном уровне... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:48
2021-10-29T16:48
в мире
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китай
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антониу гутерреш
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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Китай и Россию в числе прочих государств приложить дополнительные усилия для улучшения определяемых на национальном уровне вкладов в по выбросам парниковых газов.Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, какое влияние на успех климатической конференции COP26 окажет отсутствие лидеров РФ и КНР на мероприятии, Гутерреш заявил: "В ходе конференций COP масштабное присутствие глав государств не является особо распространенным. Обычно некоторые главы государств приезжают, другие – нет. Так что я не придаю особого значения отсутствию глав государств на COP"."Значение имеют определяемые на национальном уровне вклады стран. Вы упомянули Владимира Путина и Си Цзиньпина, но есть и другие. Я хотел бы, чтобы упомянутые двое (лидеров- ред.), как и другие приложили дополнительные усилия для улучшения их определяемых на национальном уровне вкладов", - заявил генсек.В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что о формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано.
https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html
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в мире, оон, китай, глазго (город), владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, антониу гутерреш, россия
16:48 29.10.2021
 
Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения

Генсек ООН Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Китай и Россию в числе прочих государств приложить дополнительные усилия для улучшения определяемых на национальном уровне вкладов в по выбросам парниковых газов.
Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, какое влияние на успех климатической конференции COP26 окажет отсутствие лидеров РФ и КНР на мероприятии, Гутерреш заявил: "В ходе конференций COP масштабное присутствие глав государств не является особо распространенным. Обычно некоторые главы государств приезжают, другие – нет. Так что я не придаю особого значения отсутствию глав государств на COP".
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"Значение имеют определяемые на национальном уровне вклады стран. Вы упомянули Владимира Путина и Си Цзиньпина, но есть и другие. Я хотел бы, чтобы упомянутые двое (лидеров- ред.), как и другие приложили дополнительные усилия для улучшения их определяемых на национальном уровне вкладов", - заявил генсек.
В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что о формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано.
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