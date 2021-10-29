https://ria.ru/20211029/soglashenie-1756893251.html

Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения

Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения - РИА Новости, 29.10.2021

Гутерреш призвал Россию улучшить вклад в выполнение Парижского соглашения

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Китай и Россию в числе прочих государств приложить дополнительные усилия для улучшения определяемых на национальном уровне... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:48

2021-10-29T16:48

2021-10-29T16:48

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оон

китай

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си цзиньпин

антониу гутерреш

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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Китай и Россию в числе прочих государств приложить дополнительные усилия для улучшения определяемых на национальном уровне вкладов в по выбросам парниковых газов.Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, какое влияние на успех климатической конференции COP26 окажет отсутствие лидеров РФ и КНР на мероприятии, Гутерреш заявил: "В ходе конференций COP масштабное присутствие глав государств не является особо распространенным. Обычно некоторые главы государств приезжают, другие – нет. Так что я не придаю особого значения отсутствию глав государств на COP"."Значение имеют определяемые на национальном уровне вклады стран. Вы упомянули Владимира Путина и Си Цзиньпина, но есть и другие. Я хотел бы, чтобы упомянутые двое (лидеров- ред.), как и другие приложили дополнительные усилия для улучшения их определяемых на национальном уровне вкладов", - заявил генсек.В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что о формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано.

https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html

https://ria.ru/20210606/klimat-1735839572.html

китай

глазго (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, китай, глазго (город), владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, антониу гутерреш, россия