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Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки
Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки - РИА Новости, 29.10.2021
Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки
Телефон горячей линии 122 действует в Московской области уже год. За это время на линию поступило более 9 миллионов вызовов, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:38
2021-10-29T16:38
2021-10-29T16:40
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Телефон горячей линии 122 действует в Московской области уже год. За это время на линию поступило более 9 миллионов вызовов, сообщил телеканал "360"."Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти", – рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.Он отметил, что 70% вопросов, поступающих на линию, касаются здравоохранения.По телефону горячей линии жители МО могут записаться на прием к врачу или на вакцинацию, оставить заявку на электронный больничный лист, сообщить о прибытии из-за границы, задать вопросы касательно социальных выплат. Пожилые люди могут заказать доставку лекарств или продуктов на дом.На линии обращения жителей принимают 530 диспетчеров, а робот Светлана может обрабатывать до 300 заявок одновременно. Среднее время ожидания ответа на линии – менее минуты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Телефон горячей линии 122 действует в Московской области уже год. За это время на линию поступило более 9 миллионов вызовов, сообщил телеканал "360"
.
"Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти", – рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Он отметил, что 70% вопросов, поступающих на линию, касаются здравоохранения.
По телефону горячей линии жители МО могут записаться на прием к врачу или на вакцинацию, оставить заявку на электронный больничный лист, сообщить о прибытии из-за границы, задать вопросы касательно социальных выплат. Пожилые люди могут заказать доставку лекарств или продуктов на дом.
На линии обращения жителей принимают 530 диспетчеров, а робот Светлана может обрабатывать до 300 заявок одновременно. Среднее время ожидания ответа на линии – менее минуты.