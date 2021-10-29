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Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки

Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки - РИА Новости, 29.10.2021

Жителям МО напомнили о горячей линии 122 для получения услуг соцподдержки

Телефон горячей линии 122 действует в Московской области уже год. За это время на линию поступило более 9 миллионов вызовов, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:38

2021-10-29T16:38

2021-10-29T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Телефон горячей линии 122 действует в Московской области уже год. За это время на линию поступило более 9 миллионов вызовов, сообщил телеканал "360"."Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти", – рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.Он отметил, что 70% вопросов, поступающих на линию, касаются здравоохранения.По телефону горячей линии жители МО могут записаться на прием к врачу или на вакцинацию, оставить заявку на электронный больничный лист, сообщить о прибытии из-за границы, задать вопросы касательно социальных выплат. Пожилые люди могут заказать доставку лекарств или продуктов на дом.На линии обращения жителей принимают 530 диспетчеров, а робот Светлана может обрабатывать до 300 заявок одновременно. Среднее время ожидания ответа на линии – менее минуты.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)