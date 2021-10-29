https://ria.ru/20211029/shatunov-1756814141.html

Юрий Шатунов спел "Про белые розы"

Юрий Шатунов спел "Про белые розы" - РИА Новости, 29.10.2021

Юрий Шатунов спел "Про белые розы"

Российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май", записал кавер на трек Димы Билана "Про белые розы". Композиция вышла на многих цифровых платформах. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:24

2021-10-29T15:24

2021-10-29T15:24

культура

дима билан (виктор белан)

новости культуры

музыка

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май", записал кавер на трек Димы Билана "Про белые розы". Композиция вышла на многих цифровых платформах. "Народный хит "Про белые розы", полюбившийся вам, в исполнении легенды Юрия Шатунова. Раньше я и мечтать не мог о подобном. Мое почтение тебе, Юрий, за такой мощный эксперимент. Я в восторге", — написал Билан в Instagram. Песня и клип "Про белые розы", созданные в стиле музыки 1980-х годов, вышли в 2019 году. Еще тогда многие писали про схожесть с хитом "Белые розы" группы "Ласковый май, под который танцевали и плакали миллионы россиянок. Сейчас пользователи отметили, что в исполнении Шатунова трек "Про белые розы" стал звучать еще более "органично"."Про белые розы" войдет в предстоящий альбом каверов Димы Билана под названием "13 друзей Билана". Его релиз состоится 11 ноября. В августе все композиции из сборника прозвучали на большом творческом вечере музыканта, который прошел на "Новой волне". Тогда в нем приняли многие друзья артиста, в том числе Филипп Киркоров ("Химия"), Artik&Asti ("Я так люблю тебя"), Светлана Лобода ("Малыш"). Все они по-новому представили известные песни Димы Билана.

https://ria.ru/20211022/bilan-1755742751.html

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дима билан (виктор белан), новости культуры, музыка, юрий шатунов, ласковый май