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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/shatunov-1756814141.html
Юрий Шатунов спел "Про белые розы"
Юрий Шатунов спел "Про белые розы" - РИА Новости, 29.10.2021
Юрий Шатунов спел "Про белые розы"
Российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май", записал кавер на трек Димы Билана "Про белые розы". Композиция вышла на многих цифровых платформах. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:24
2021-10-29T15:24
культура
дима билан (виктор белан)
новости культуры
музыка
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май", записал кавер на трек Димы Билана "Про белые розы". Композиция вышла на многих цифровых платформах. "Народный хит "Про белые розы", полюбившийся вам, в исполнении легенды Юрия Шатунова. Раньше я и мечтать не мог о подобном. Мое почтение тебе, Юрий, за такой мощный эксперимент. Я в восторге", — написал Билан в Instagram. Песня и клип "Про белые розы", созданные в стиле музыки 1980-х годов, вышли в 2019 году. Еще тогда многие писали про схожесть с хитом "Белые розы" группы "Ласковый май, под который танцевали и плакали миллионы россиянок. Сейчас пользователи отметили, что в исполнении Шатунова трек "Про белые розы" стал звучать еще более "органично"."Про белые розы" войдет в предстоящий альбом каверов Димы Билана под названием "13 друзей Билана". Его релиз состоится 11 ноября. В августе все композиции из сборника прозвучали на большом творческом вечере музыканта, который прошел на "Новой волне". Тогда в нем приняли многие друзья артиста, в том числе Филипп Киркоров ("Химия"), Artik&amp;Asti ("Я так люблю тебя"), Светлана Лобода ("Малыш"). Все они по-новому представили известные песни Димы Билана.
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дима билан (виктор белан), новости культуры, музыка, юрий шатунов, ласковый май
15:24 29.10.2021
 
Юрий Шатунов спел "Про белые розы"

Юрий Шатунов представил кавер на хит Димы Билана "Про белые розы"

© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : с официального сайта исполнителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май", записал кавер на трек Димы Билана "Про белые розы". Композиция вышла на многих цифровых платформах.
"Народный хит "Про белые розы", полюбившийся вам, в исполнении легенды Юрия Шатунова. Раньше я и мечтать не мог о подобном. Мое почтение тебе, Юрий, за такой мощный эксперимент. Я в восторге", — написал Билан в Instagram.
Песня и клип "Про белые розы", созданные в стиле музыки 1980-х годов, вышли в 2019 году. Еще тогда многие писали про схожесть с хитом "Белые розы" группы "Ласковый май, под который танцевали и плакали миллионы россиянок.
Сейчас пользователи отметили, что в исполнении Шатунова трек "Про белые розы" стал звучать еще более "органично".
"Кому, как не Юрию, нужно было исполнить эту легендарную песню", "По стилю эта композиция ему очень подходит. Я интуитивно почувствовала, что "Про белые розы" достанется именно Юрию", — поделились мнению поклонники.
"Про белые розы" войдет в предстоящий альбом каверов Димы Билана под названием "13 друзей Билана". Его релиз состоится 11 ноября.
В августе все композиции из сборника прозвучали на большом творческом вечере музыканта, который прошел на "Новой волне". Тогда в нем приняли многие друзья артиста, в том числе Филипп Киркоров ("Химия"), Artik&Asti ("Я так люблю тебя"), Светлана Лобода ("Малыш"). Все они по-новому представили известные песни Димы Билана.
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КультураДима Билан (Виктор Белан)Новости культурыМузыкаЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
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