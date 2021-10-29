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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/sevastopol-1756942339.html
Работу блокпостов в Севастополе после нерабочих дней продлевать не будут
Работу блокпостов в Севастополе после нерабочих дней продлевать не будут - РИА Новости, 29.10.2021
Работу блокпостов в Севастополе после нерабочих дней продлевать не будут
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продлевать работу блокпостов, установленных на въезде в город для проверки QR-кодов о вакцинации, по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:28
2021-10-29T21:35
распространение коронавируса
севастополь
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирус в россии
коронавирусы
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продлевать работу блокпостов, установленных на въезде в город для проверки QR-кодов о вакцинации, по окончании периода нерабочих дней не будут.Пункты контроля на въезде в Севастополь уже развернуты и заработают с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. На блокпостах необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространятся как на туристов, так и местных жителей, намеревающихся въехать или выехать из города. Исключение – экстренные случаи. При этом в границах самого региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Точно могу сказать, что контроль въезда – это только исключительно в нерабочие дни, когда мог быть повышенный пик приезда в город", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.При этом, по его словам, по остальным ограничительным мерам, введенным для недопущения распространения коронавируса, решение примут в конце нерабочих дней на заседании оперштаба исходя из эпидситуации в городе.
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севастополь, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:28 29.10.2021 (обновлено: 21:35 29.10.2021)
 
Работу блокпостов в Севастополе после нерабочих дней продлевать не будут

Работу блокпостов в Севастополе после нерабочих дней продлевать не будут

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники службы МЧС РФ на блокпосту на въезде в Севастополь
Сотрудники службы МЧС РФ на блокпосту на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продлевать работу блокпостов, установленных на въезде в город для проверки QR-кодов о вакцинации, по окончании периода нерабочих дней не будут.
Пункты контроля на въезде в Севастополь уже развернуты и заработают с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. На блокпостах необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространятся как на туристов, так и местных жителей, намеревающихся въехать или выехать из города. Исключение – экстренные случаи. При этом в границах самого региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.
"Точно могу сказать, что контроль въезда – это только исключительно в нерабочие дни, когда мог быть повышенный пик приезда в город", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
При этом, по его словам, по остальным ограничительным мерам, введенным для недопущения распространения коронавируса, решение примут в конце нерабочих дней на заседании оперштаба исходя из эпидситуации в городе.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаСевастопольЗдоровье - ОбществоМихаил РазвожаевКоронавирус в РоссииКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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