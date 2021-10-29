https://ria.ru/20211029/sevastopol-1756940364.html
В Севастополе не планируют вводить комендантский час
В Севастополе не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 29.10.2021
В Севастополе не планируют вводить комендантский час
Комендантский час не планируют вводить в Севастополе из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:17
2021-10-29T20:17
2021-10-29T20:17
распространение коронавируса
общество
севастополь
республика крым
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирусы
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Комендантский час не планируют вводить в Севастополе из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев заявил, что ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 38 338 человек, выздоровели – 32 589 человек, 1326 умерли."Никаких комендантских часов мы вводить не планировали и не планируем", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, в городе наоборот принято решение на предстоящие нерабочие дни послабить противопожарный режим и открыть для посещения значительную часть лесов и заповедников, в том числе туристических троп."Можно выехать на природу и провести время в кругу семьи, в круге людей, с которыми общение идет каждый день. Просьба массовые мероприятия не планировать. А приехать с семьей, с детьми прогуляться, для этого ограничений никаких не будет", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20211029/blokpost-1756937960.html
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В Севастополе не планируют вводить комендантский час
В Севастополе не планируют вводить комендантский час из-за ситуации с коронавирусом