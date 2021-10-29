https://ria.ru/20211029/sevastopol-1756940364.html

В Севастополе не планируют вводить комендантский час

В Севастополе не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 29.10.2021

В Севастополе не планируют вводить комендантский час

Комендантский час не планируют вводить в Севастополе из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:17

2021-10-29T20:17

2021-10-29T20:17

распространение коронавируса

общество

севастополь

республика крым

здоровье - общество

михаил развожаев

коронавирусы

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Комендантский час не планируют вводить в Севастополе из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев заявил, что ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 38 338 человек, выздоровели – 32 589 человек, 1326 умерли."Никаких комендантских часов мы вводить не планировали и не планируем", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, в городе наоборот принято решение на предстоящие нерабочие дни послабить противопожарный режим и открыть для посещения значительную часть лесов и заповедников, в том числе туристических троп."Можно выехать на природу и провести время в кругу семьи, в круге людей, с которыми общение идет каждый день. Просьба массовые мероприятия не планировать. А приехать с семьей, с детьми прогуляться, для этого ограничений никаких не будет", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20211029/blokpost-1756937960.html

севастополь

республика крым

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общество, севастополь, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии