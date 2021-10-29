https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756855949.html

Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться

Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться - РИА Новости, 29.10.2021

Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться

Непривитые и не переболевшие коронавирусом жители Нижегородской области старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, говорится в указе главы региона. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:57

2021-10-29T13:57

2021-10-29T14:31

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Непривитые и не переболевшие коронавирусом жители Нижегородской области старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, говорится в указе главы региона."Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). Лицам в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства Нижегородской области. Отмечается, что работодатели должны в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. Кроме того, внесенными в указ изменениями предусматривается разрешение предприятиям общепита работать не только на доставку, но и навынос бесконтактным способом посетителям, находящимся на улице.С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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нижегородская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19