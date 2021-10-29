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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756855949.html
Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться
Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться - РИА Новости, 29.10.2021
Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться
Непривитые и не переболевшие коронавирусом жители Нижегородской области старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, говорится в указе главы региона. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:57
2021-10-29T14:31
распространение коронавируса
нижегородская область
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Непривитые и не переболевшие коронавирусом жители Нижегородской области старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, говорится в указе главы региона."Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). Лицам в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства Нижегородской области. Отмечается, что работодатели должны в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. Кроме того, внесенными в указ изменениями предусматривается разрешение предприятиям общепита работать не только на доставку, но и навынос бесконтактным способом посетителям, находящимся на улице.С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
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нижегородская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:57 29.10.2021 (обновлено: 14:31 29.10.2021)
 
Жителей Нижегородской области старше 60 лет обязали самоизолироваться

Непривитых и не переболевших нижегородцев старше 60 лет обязали самоизолироваться

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде
Вид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Непривитые и не переболевшие коронавирусом жители Нижегородской области старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, говорится в указе главы региона.
"Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). Лицам в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства Нижегородской области. Отмечается, что работодатели должны в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу.
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Кроме того, внесенными в указ изменениями предусматривается разрешение предприятиям общепита работать не только на доставку, но и навынос бесконтактным способом посетителям, находящимся на улице.
С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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