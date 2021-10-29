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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756832648.html
Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет - РИА Новости, 29.10.2021
Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
Неработающие и непривитые жители Самарской области старше 60 лет после 7 ноября будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:38
2021-10-29T12:38
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 29 окт – РИА Новости. Неработающие и непривитые жители Самарской области старше 60 лет после 7 ноября будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, новые ограничения обсуждались на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова."Учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и невакцинированных людей в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что работающих специалистов старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на четыре недели. По информации пресс-службы, этот период для данной категории работников рекомендовано использовать для вакцинации от коронавируса с последующим формированием иммунитета.Уточняется, что новые ограничения вступят в силу после отмены режима нерабочих дней, которые в Самарской области начались 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно.По данным пресс-службы, по мнению Азарова, принятых в регионе ограничительных мер на сегодняшний день достаточно для того, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса.Ранее обязательная самоизоляция в Самарской области действовала для жителей старше 65 лет.В период нерабочих дней в Самарской области прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора. Посещать торговые центры и рынки, заселяться в гостиницы можно только с сертификатом о вакцинации (с QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19.В Самарской области лабораторно подтверждены 130 325 случаев заражения, в том числе 1389 случаев за последние сутки, скончались 4567 человек с COVID-19, выздоровели 100 325 человек.
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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самоизоляция
12:38 29.10.2021
 
Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

Самарская область введет самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет после 7 ноября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 29 окт – РИА Новости. Неработающие и непривитые жители Самарской области старше 60 лет после 7 ноября будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, новые ограничения обсуждались на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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"Учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и невакцинированных людей в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работающих специалистов старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на четыре недели. По информации пресс-службы, этот период для данной категории работников рекомендовано использовать для вакцинации от коронавируса с последующим формированием иммунитета.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
Уточняется, что новые ограничения вступят в силу после отмены режима нерабочих дней, которые в Самарской области начались 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно.
По данным пресс-службы, по мнению Азарова, принятых в регионе ограничительных мер на сегодняшний день достаточно для того, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса.
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В период нерабочих дней в Самарской области прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора. Посещать торговые центры и рынки, заселяться в гостиницы можно только с сертификатом о вакцинации (с QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19.
В Самарской области лабораторно подтверждены 130 325 случаев заражения, в том числе 1389 случаев за последние сутки, скончались 4567 человек с COVID-19, выздоровели 100 325 человек.
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