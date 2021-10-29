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https://ria.ru/20211029/saakashvili-1756922324.html
В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили
В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили - РИА Новости, 29.10.2021
В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили
Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:41
2021-10-29T18:41
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
юлия клименко
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.Ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Клименко сообщила грузинским журналистам о том, что переговоры на дипломатическом уровне по вопросу возвращения Саакашвили на Украину ведутся в непрерывном режиме."Мы заявляем со всей ответственностью и не подтверждаем информацию о том, что вопрос обсуждается с украинской стороной по дипломатическим каналам", - заявили в ведомстве, которое цитирует агентство "Интерпрессньюс". По данным ведомства, переговоры об экстрадиции Саакашвили на Украину не проходили ранее, этот вопрос не обсуждается и сейчас.Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 29 дней в знак протеста.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211028/tyurma-1756774897.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, юлия клименко, задержание саакашвили в грузии
18:41 29.10.2021
 
В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили

МИД Грузии опровергло переговоры с украинскими дипломатами об экстрадиции Саакашвили

© Иллюстрация РИА НовостиМИД Грузии
МИД Грузии - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.
Ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Клименко сообщила грузинским журналистам о том, что переговоры на дипломатическом уровне по вопросу возвращения Саакашвили на Украину ведутся в непрерывном режиме.
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"Мы заявляем со всей ответственностью и не подтверждаем информацию о том, что вопрос обсуждается с украинской стороной по дипломатическим каналам", - заявили в ведомстве, которое цитирует агентство "Интерпрессньюс". По данным ведомства, переговоры об экстрадиции Саакашвили на Украину не проходили ранее, этот вопрос не обсуждается и сейчас.
Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 29 дней в знак протеста.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныЮлия КлименкоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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