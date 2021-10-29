https://ria.ru/20211029/saakashvili-1756922324.html

В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили

В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили - РИА Новости, 29.10.2021

В МИД Грузии опровергли переговоры с Украиной об экстрадиции Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:41

2021-10-29T18:41

2021-10-29T18:41

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

верховная рада украины

юлия клименко

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.Ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Клименко сообщила грузинским журналистам о том, что переговоры на дипломатическом уровне по вопросу возвращения Саакашвили на Украину ведутся в непрерывном режиме."Мы заявляем со всей ответственностью и не подтверждаем информацию о том, что вопрос обсуждается с украинской стороной по дипломатическим каналам", - заявили в ведомстве, которое цитирует агентство "Интерпрессньюс". По данным ведомства, переговоры об экстрадиции Саакашвили на Украину не проходили ранее, этот вопрос не обсуждается и сейчас.Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 29 дней в знак протеста.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211028/tyurma-1756774897.html

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, юлия клименко, задержание саакашвили в грузии