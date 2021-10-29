https://ria.ru/20211029/saakashvili-1756813005.html
Саакашвили начал принимать лекарства
Саакашвили начал принимать лекарства - РИА Новости, 29.10.2021
Саакашвили начал принимать лекарства
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отказывающийся от пищи в тюрьме почти месяц, вновь начал принимать медикаменты, сообщил журналистам его адвокат... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:17
2021-10-29T11:17
2021-10-29T11:17
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отказывающийся от пищи в тюрьме почти месяц, вновь начал принимать медикаменты, сообщил журналистам его адвокат Георгий Гелхаури."Врачи назначили Саакашвили медикаментозное лечение, он принял лекарства. Он также сдаст все необходимые анализы", - заявил адвокат, добавив, что сторона защиты вновь настаивает на отправке политика в частную клинику.Саакашвили голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211028/saakashvili-1756696117.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
Саакашвили начал принимать лекарства
Голодающий в тюрьме Саакашвили начал принимать лекарства