https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887132.html

"Ждали, когда загрузят мясо": в деле Рашкина появились подробности

Появились подробности задержания депутата Рашкина из-за браконьерства - РИА Новости, 29.10.2021

"Ждали, когда загрузят мясо": в деле Рашкина появились подробности

Сотрудник Общества охотников и рыболовов Лысогорского района рассказал RT подробности задержания депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина и его... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:19

2021-10-29T16:19

2021-10-29T19:59

происшествия

лысогорский район

валерий рашкин

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудник Общества охотников и рыболовов Лысогорского района рассказал RT подробности задержания депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина и его знакомых в Саратовской области."Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулем сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали", — сообщил собеседник телеканала.По его словам, выстрелы в угодьях были слышны примерно в десять вечера. В два часа ночи нарушителей задержали. Полицейские не нашли у них оружия: как предположил сотрудник общества охотников и рыболовов, его вывезли заранее."Ночью, когда уезжала машина Матросова (фермер, знакомый Рашкина. — Прим. ред.), мы ее останавливать не стали, чтобы не спугнуть. Именно ждали, когда загрузят мясо — самую главную улику. <…> Браконьерство уже идет долгие годы. Конфликты у нас идут, я думаю, уже лет пять. Они уже страх потеряли", — подытожил источник RT.Туша убитого животного сейчас находится в лаборатории, специалисты будут выяснять причину смерти.Ранее Рашкина поймали в Саратовской области с разделанной тушей лося в машине. Депутат заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу, и решил взять его домой. При осмотре автомобиля нашли топор и два ножа со следами крови. При этом недалеко инспекторы обнаружили шкуру, а также другие части лося. В МВД подтвердили, что за рулем был именно Рашкин. От медосвидетельствования он отказался.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (пункт "а" части 1 статьи 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период. Однако, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, а санкция составит уже до пяти лет.

https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html

https://ria.ru/20211029/okhota-1756868235.html

лысогорский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лысогорский район, валерий рашкин, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина