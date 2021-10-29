https://ria.ru/20211029/pozhar-1756803235.html

Два человека погибли при пожаре в якутском селе

Два человека погибли при пожаре в якутском селе - РИА Новости, 29.10.2021

Два человека погибли при пожаре в якутском селе

Два человека погибли, еще девять пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:29

2021-10-29T10:29

2021-10-29T10:40

происшествия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее ГУМЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу."При пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме барачного типа пострадали 11 человек, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)