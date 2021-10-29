https://ria.ru/20211029/pozhar-1756803235.html
Два человека погибли при пожаре в якутском селе
Два человека погибли при пожаре в якутском селе - РИА Новости, 29.10.2021
Два человека погибли при пожаре в якутском селе
Два человека погибли, еще девять пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:29
2021-10-29T10:29
2021-10-29T10:40
происшествия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/66/1500316686_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_11a4ed243f8751e2d3ddcc836c2183d9.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее ГУМЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу."При пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме барачного типа пострадали 11 человек, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.
https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/66/1500316686_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5abb8ecd22765bbae1675814e8555c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
10:29 29.10.2021 (обновлено: 10:40 29.10.2021)
Два человека погибли при пожаре в якутском селе
Два человека погибли, девять пострадали при пожаре в якутском селе Верхневилюйск
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало о возгорании в жилом доме на улице Ленина на площади 12 квадратных метров, погибли мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения, а троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения доставили в больницу.
"При пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме барачного типа пострадали 11 человек, из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что три ребенка с сильными ожогами были госпитализированы в центральную районную больницу Верхневилюйска. Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, медицинскую помощь оказали амбулаторно.