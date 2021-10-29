https://ria.ru/20211029/popova-1756945254.html

Попова рассказала о новом варианте штамма коронавируса дельта AY.4.2

Попова рассказала о новом варианте штамма коронавируса дельта AY.4.2 - РИА Новости, 29.10.2021

Попова рассказала о новом варианте штамма коронавируса дельта AY.4.2

Пока новый вариант штамма коронавируса дельта AY.4.2 не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:49

2021-10-29T20:49

2021-10-29T20:49

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пока новый вариант штамма коронавируса дельта AY.4.2 не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В самом деле это не новый штамм, это вариант штамма дельта. Сегодня он уже определен Всемирной Организацией Здравоохранения как штамм, как вариант, требующий изучения, но пока он не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе. Ну, это обычная история развития любого вируса", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что на настоящий момент в России выявлены уже 5 случаев варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2, помимо уже трех известных, еще два обнаружены в Татарстане.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756943933.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19