https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783041.html

Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду

Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду - РИА Новости, 29.10.2021

Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду

Температурная аномалия в семь градусов выше нормы продержится в центре европейской части России до среды, но, скорее всего, теплая погода будет радовать жителей РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:35

2021-10-29T02:35

2021-10-29T08:27

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Температурная аномалия в семь градусов выше нормы продержится в центре европейской части России до среды, но, скорее всего, теплая погода будет радовать жителей региона и далее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик добавил, что уже в пятницу в облаках появятся просветы, воздух прогреется до 11 градусов, а в субботу — до 13. "Такая температура сохранится во вторник и среду", — сообщил он.По словам Вильфанда, даже по предварительным расчетам, начиная со среды южный ветер поднимет температуру "до двухзначных отметок".

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/pogoda-1756540993.html

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия