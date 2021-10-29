https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783041.html
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду - РИА Новости, 29.10.2021
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Температурная аномалия в семь градусов выше нормы продержится в центре европейской части России до среды, но, скорее всего, теплая погода будет радовать жителей РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:35
2021-10-29T02:35
2021-10-29T08:27
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861796_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8bd6814241424555d885fa9d330e015.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Температурная аномалия в семь градусов выше нормы продержится в центре европейской части России до среды, но, скорее всего, теплая погода будет радовать жителей региона и далее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик добавил, что уже в пятницу в облаках появятся просветы, воздух прогреется до 11 градусов, а в субботу — до 13. "Такая температура сохранится во вторник и среду", — сообщил он.По словам Вильфанда, даже по предварительным расчетам, начиная со среды южный ветер поднимет температуру "до двухзначных отметок".
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/pogoda-1756540993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861796_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3ee3f09cd99561606f841d03e77bcac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
02:35 29.10.2021 (обновлено: 08:27 29.10.2021)
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в Центральной России сохранится до среды