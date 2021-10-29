https://ria.ru/20211029/patsanki-1756940526.html

"Пинали по голове": участницу скандального реалити-шоу избили в родном городе

В Нижневартовске избили участницу шоу "Пацанки" - РИА Новости, 29.10.2021

"Пинали по голове": участницу скандального реалити-шоу избили в родном городе

В Нижневартовске две пьяные девушки избили бывшую участницу реалити-шоу "Пацанки" Ксению Булат, сообщает портал NV86. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:18

2021-10-29T20:18

2021-10-29T20:18

происшествия

нижневартовск

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Нижневартовске две пьяные девушки избили бывшую участницу реалити-шоу "Пацанки" Ксению Булат, сообщает портал NV86.Нападение произошло накануне около полуночи. Как рассказала Булат, она с мужем пошла в магазин. Уже стоя на кассе вартовчанка заметила у входа двух пьяных покупательниц, обсуждавших ее внешний вид."Одна из них потребовала сделать фото со мной. Из-за плохого самочувствия, я вежливо отказала. <…> Такой ответ их не устроил", — поделилась участница проекта.По словам Булат, грубиянки пошли за ней с мужем, выкрикивая оскорбления. Девушка призналась, что чувствовала себя плохо, и была не в состоянии бежать. Также супруги решили не идти сразу домой, чтобы преследовательницы не узнали их адреса.Нападение на участницу телешоу произошло на пересечении улицы 60 лет Октября и проезда Куропаткина. Булат рассказала, что девушки пытались не дать ей с супругом пройти, матерились, угрожали, после чего набросились на нее."Все закончилось тем, что я упала, смогла сгруппироваться в позу эмбриона. А те две девки начали меня пинать по голове, по телу, по ногам, в ходе драки мне с мясом выломали ноготь", — продолжила потерпевшая.По ее словам, муж пытался оттащить нападавших, но этого не хватало, чтобы остановить избиение. Пара смогла отбиться от хулиганок и встать под камеры наблюдения супермаркета, после чего вызвали полицию. Булат написала заявление на обидчиц. МВД проводит проверку.

https://ria.ru/20211028/izbienie-1756613369.html

https://ria.ru/20211027/ekaterinburg-1756503253.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижневартовск