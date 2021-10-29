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Межгосударственные отношения России и Финляндии

Межгосударственные отношения России и Финляндии - РИА Новости, 29.10.2021

Межгосударственные отношения России и Финляндии

Дипломатические отношения между РСФСР и Финляндией были установлены 31 декабря 1920 года. Дипломатические отношения с СССР установлены 23 июля 1923 года на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:04

2021-10-29T04:04

2021-10-29T04:04

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Дипломатические отношения между РСФСР и Финляндией были установлены 31 декабря 1920 года. Дипломатические отношения с СССР установлены 23 июля 1923 года на уровне миссий, которые в 1954 году были преобразованы в посольства.30 декабря 1991 года Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В январе 1992 года заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных документов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия.Между Россией и Финляндией сложились устойчивые традиции активного политического диалога на высшем и высоком уровне.До пандемии коронавируса главы государств, как правило, встречались дважды в год. В 2018 году президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели переговоры 16 июля в Хельсинки в увязке с проходившим в финской столице в этот день российско-американским саммитом и 22 августа в Сочи. 9 апреля 2019 года Владимир Путин и Саули Ниинистё провели встречу "на полях" международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 21 августа 2019 года президент России Владимир Путин посетил Финляндию с рабочим визитом. Переговоры на высшем уровне прошли в президентском дворце в Хельсинки, после которых Владимир Путин и Саули Ниинистё на катере отправились к причалу крепости Свеаборг, где продолжили встречу в формате рабочего обеда. В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в Совете Европы. Кроме того, лидеры говорили о реализации "Северного потока – 2" и испытаниях Вашингтоном ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД. Главы государств регулярно общаются по телефону, что имело особую важность в условиях пандемии – в 2020 году состоялось четыре телефонных разговора.В 2021 году Владимир Путин и Саули Ниинистё общались по телефону дважды: 13 апреля и 17 сентября.Регулярные контакты осуществляются по линии глав правительств:26 сентября 2018 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юхо Сипиля провели переговоры в Хельсинки. 15 января 2019 года Дмитрий Медведев встретился с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко на полях Гайдаровского форума в Москве. 28 февраля 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Поддерживаются регулярные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств.2-3 марта 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с визитом Финляндию. В Хельсинки состоялись его беседа с президентом Финляндии Саули Ниинистё и переговоры с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.15 февраля 2021 года Пекка Хаависто посетил Россию по приглашению Сергея Лаврова. Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Санкт-Петербурге. 20 мая Сергей Ларов и Пекка Хаависто побеседовали "на полях" министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике (Исландия). 26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в Тромсё (Норвегия).Развивается межпарламентский диалог. 2-3 марта 2020 года состоялся визит в Москву председателя парламента Финляндии (2019-2020) Матти Ванханена. Были организованы его переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко http://council.gov.ru/events/news/114179/ и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.В онлайн-режиме поддерживаются контакты по линии отраслевых министерств и ведомств. В 2020-2021 годах были организованы переговоры руководства Минпромторга России, Минцифры России, Минтранса России и Росводресурсов в формате видеоконференцсвязи.Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари в июне 2021 года принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.Россия и Финляндия взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".Важная роль в координации двустороннего взаимодействия в сфере торговли принадлежит Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседатели МПК – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. XVI заседание МПК и встреча сопредседателей комиссии прошли 14 октября 2021 года в Хельсинки.В связи со стагнацией мировой экономики на фоне пандемии российско-финляндский товарооборот сократился до 10,003 миллиарда долларов, в 2019 году он составлял 13,555 миллиарда долларов. Российский экспорт по итогам 2020 года составил 7,106 миллиарда долларов, импорт – 2,897 миллиарда долларов.По итогам января-августа 2021 года взаимный товарооборот России и Финляндии составил 7,822 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 6,443 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,527 миллиарда долларов и импорт – 2,294 миллиарда долларов. В структуре экспорта России в Финляндию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.На российском рынке работает около 900 финляндских фирм. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около семи тысяч компаний Финляндии.Крупнейший финляндский инвестор в российскую экономику – энергетический концерн "Фортум", общий объем инвестиций оценивается в пять миллиардов евро. География присутствия этой компании в России постоянно расширяется. "Фортум" владеет энергомощностями в Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого, в сотрудничестве с Госкорпорацией "Роснано" и РФПИ концерн участвует в строительстве ветряных электростанций и солнечных электростанций в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах.В сфере цифровых технологий финская Nokia активно взаимодействует со всеми ведущими российскими телекоммуникационными компаниями (МТС, "ВымпелКом", "МегаФон", Tele2 и "Ростелеком") в области модернизации сотовой инфраструктуры, развития сетей 5G, технологий интернета вещей. Совместно с компанией Jolla ведутся разработки и продвижение концепции независимой мобильной операционной системы. Компания PayQ развивает в четырех регионах России брендированное приложение для пополнения транспортной карты с формой оплаты – Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, ведутся работы по развитию и внедрению интеллектуальных транспортных систем и беспилотных транспортных средств.В сфере управления отходами на территории России работают финские компании MariMatic, Ecopress, STR Tecoil, CrossWrap, Econet, Outotec.Наиболее значимым российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе страны с участием Госкорпорации "Росатом" на основе российских технологий. В настоящее время идет процесс получения строительной лицензии.Производственную деятельность в стране осуществляют такие ведущие российские компании, как ПАО "Лукойл" (владеет сетью АЗС под брендом "Тебоил"); ПАО "ГМК "Норильский Никель" (владеет никелевым заводом в городе Харьявалта), "Цитомед" (фармацевтический завод в городе Лаппеенранта), "Аргус-Спектр" (завод по производству беспроводных противопожарных систем оповещения и спасения в городе Савонлинна).Российский бизнес управляет деятельностью хельсинкской судостроительной верфи "Хельсинки Шипъярд", обеспечивая ее заказами на строительство высокотехнологичных судов ледового класса.Российская компания "Яндекс" создала в финском муниципалитете Мянтсяля дата-центр для обслуживания клиентов поискового сервера.Активно развивается двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды. Финляндия оказывает содействие в реализации ряда крупных экологических проектов в России, в частности, в строительстве водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.Между Россией и Финляндией осуществляется активное культурно-гуманитарное сотрудничество. Ежегодно проводится российско-финляндский культурный форум. в 2021 году в связи с пандемией коронавируса он прошел в онлайн-формате.На регулярной основе осуществляются гастроли творческих коллективов, выставки музейных коллекций. Развиваются контакты по линии финно-угорских народов.Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан. Обычно российско-финляндскую границу в год пересекает порядка 9 миллионов человек (по итогам 2019 года – 9,5 миллионов). В 2020 году количество взаимных пересечений границы составило чуть менее 2 миллионов человек.Осуществляется взаимодействие на основе заключенного в 1992 году Соглашения о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во время Второй мировой войны. На территории обеих стран открыт ряд мемориалов, посвященных павшим в войнах 1939-1944 годов. В Финляндии расположено около 90 российских воинских захоронений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, финляндия, россия