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Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия Украине
Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия Украине - РИА Новости, 29.10.2021
Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия Украине
Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:26
2021-10-29T09:36
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.Она выразила мнение, что Украина должна иметь возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты". "Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты", — заключила зампомощника главы Пентагона.В середине октября советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина получила новые партии летального оружия из США. По его словам, американский борт привез "много высокоточного наступательного оружия".Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin. Белый дом в 2017 году одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что такие шаги являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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в мире, украина, сша
01:26 29.10.2021 (обновлено: 09:36 29.10.2021)
 
Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

В Пентагоне призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летального оружия

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип Пентагона
Логотип Пентагона - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.

"Прежде всего я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера. На данный момент США поставили ракетные комплексы Javelin, Грузия и Украина уже приобрели их", — сказала Купер в ходе мероприятия, организованного на площадке Центра стратегических и международных исследований.

Она выразила мнение, что Украина должна иметь возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты". "Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты", — заключила зампомощника главы Пентагона.
В середине октября советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина получила новые партии летального оружия из США. По его словам, американский борт привез "много высокоточного наступательного оружия".
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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin. Белый дом в 2017 году одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что такие шаги являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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