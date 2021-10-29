https://ria.ru/20211029/odnoklassniki-1756808269.html

Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни

Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021

Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни

Одноклассники подготовили несколько онлайн-активностей для поддержки людей, которые останутся дома в нерабочие дней. ОК также напомнят пользователям об... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:58

2021-10-29T10:58

2021-10-29T11:01

общество

технологии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Одноклассники подготовили несколько онлайн-активностей для поддержки людей, которые останутся дома в нерабочие дней. ОК также напомнят пользователям об актуальных ресурсах о коронавирусе и способах защиты от него.На видеовитрине ОК появится специальный раздел "Лучше дома". Пользователям будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов. А в разделе игр ОК появится специальный раздел "Играем дома всей семьей".4-го ноября с 12:00 по московскому времени в ОК пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции "Ночь искусств", в них примут участие Государственный исторический музей, музей музыки и Российский этнографический музей. Пользователи, которые ищут работу, смогут найти вакансии c помощью сервиса VK Работа. Не выходя из соцсети, соискатели могут опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории "Удаленная работа" или "Работа на карантине". Также в ОК продолжает работать информационный центр COVID-19 — страница, на которой собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Пользователи могут узнать о прививочной программе, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.

https://ria.ru/20210930/odnoklassniki-1752555068.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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