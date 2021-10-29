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Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни
Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021
Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни
Одноклассники подготовили несколько онлайн-активностей для поддержки людей, которые останутся дома в нерабочие дней. ОК также напомнят пользователям об... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:58
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общество
технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Одноклассники подготовили несколько онлайн-активностей для поддержки людей, которые останутся дома в нерабочие дней. ОК также напомнят пользователям об актуальных ресурсах о коронавирусе и способах защиты от него.На видеовитрине ОК появится специальный раздел "Лучше дома". Пользователям будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов. А в разделе игр ОК появится специальный раздел "Играем дома всей семьей".4-го ноября с 12:00 по московскому времени в ОК пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции "Ночь искусств", в них примут участие Государственный исторический музей, музей музыки и Российский этнографический музей. Пользователи, которые ищут работу, смогут найти вакансии c помощью сервиса VK Работа. Не выходя из соцсети, соискатели могут опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории "Удаленная работа" или "Работа на карантине". Также в ОК продолжает работать информационный центр COVID-19 — страница, на которой собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Пользователи могут узнать о прививочной программе, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.
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общество, технологии
10:58 29.10.2021 (обновлено: 11:01 29.10.2021)
 

Одноклассники поддержат пользователей, оставшихся дома в нерабочие дни

© Pixabay / Pixabay License/MarlyneArtСобака с ноутбуком
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Pixabay / Pixabay License/MarlyneArt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Одноклассники подготовили несколько онлайн-активностей для поддержки людей, которые останутся дома в нерабочие дней. ОК также напомнят пользователям об актуальных ресурсах о коронавирусе и способах защиты от него.
На видеовитрине ОК появится специальный раздел "Лучше дома". Пользователям будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов. А в разделе игр ОК появится специальный раздел "Играем дома всей семьей".
4-го ноября с 12:00 по московскому времени в ОК пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции "Ночь искусств", в них примут участие Государственный исторический музей, музей музыки и Российский этнографический музей.
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Пользователи, которые ищут работу, смогут найти вакансии c помощью сервиса VK Работа. Не выходя из соцсети, соискатели могут опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории "Удаленная работа" или "Работа на карантине".
Также в ОК продолжает работать информационный центр COVID-19 — страница, на которой собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Пользователи могут узнать о прививочной программе, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, как вести себя, если заболел близкий человек, и где можно сделать прививку.
 
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