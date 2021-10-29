https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756944051.html
Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности
Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности
Диалог по стратегической стабильности между Россией и США идет в деловом, неполитизированном ключе, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:43
2021-10-29T20:43
2021-10-29T20:43
сша
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василий небензя
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Диалог по стратегической стабильности между Россией и США идет в деловом, неполитизированном ключе, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Прошли уже два раунда диалога по стратегической стабильности. Исходя из сообщений, которые я получал, я понял, что диалог развивается в деловом ключе, не политизируется. Люди, которые в нем участвуют, являются профессионалами, и говорят они на одном уровне", - сказал Небензя."Этот диалог возобновился, и это очень важно", - добавил он.
https://ria.ru/20211029/iran-1756937507.html
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сша, оон, василий небензя, россия
Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности
Небензя: диалог по стратегической стабильности между Россией и США идет в деловом ключе