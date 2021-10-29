https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756944051.html

Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности

Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 29.10.2021

Небензя рассказал о диалоге России и США по стратегической стабильности

Диалог по стратегической стабильности между Россией и США идет в деловом, неполитизированном ключе, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:43

2021-10-29T20:43

2021-10-29T20:43

сша

оон

василий небензя

россия

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Диалог по стратегической стабильности между Россией и США идет в деловом, неполитизированном ключе, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Прошли уже два раунда диалога по стратегической стабильности. Исходя из сообщений, которые я получал, я понял, что диалог развивается в деловом ключе, не политизируется. Люди, которые в нем участвуют, являются профессионалами, и говорят они на одном уровне", - сказал Небензя."Этот диалог возобновился, и это очень важно", - добавил он.

https://ria.ru/20211029/iran-1756937507.html

сша

россия

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2021

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сша, оон, василий небензя, россия