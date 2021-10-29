https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756940810.html

Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы

Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы - РИА Новости, 29.10.2021

Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы

Замороженные афганские активы должны быть высвобождены для оказания помощи народу Афганистана, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:20

2021-10-29T20:20

2021-10-29T20:20

захват власти в афганистане талибами

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ООН, 29 окт – РИА Новости. Замороженные афганские активы должны быть высвобождены для оказания помощи народу Афганистана, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Есть проблема замороженных афганских активов, которые должны быть высвобождены, для оказания помощи народу Афганистана", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html

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в мире, оон, афганистан, василий небензя, россия