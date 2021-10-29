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Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы
Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы - РИА Новости, 29.10.2021
Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы
Замороженные афганские активы должны быть высвобождены для оказания помощи народу Афганистана, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:20
2021-10-29T20:20
2021-10-29T20:20
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Замороженные афганские активы должны быть высвобождены для оказания помощи народу Афганистана, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Есть проблема замороженных афганских активов, которые должны быть высвобождены, для оказания помощи народу Афганистана", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html
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Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы
Постпред России при ООН Небензя призвал высвободить замороженные афганские активы