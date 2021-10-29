Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211029/napadenie-1756843705.html
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника - РИА Новости, 29.10.2021
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника
Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:12
2021-10-29T13:12
религия
происшествия
тула
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:250:3055:1968_1920x0_80_0_0_4c98676511f4a810bce434ce43960c3d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его состоянием лично, рассказали РИА Новости в Тульской епархии Русской православной церкви.Ранее представитель УМВД по Тульской области подтвердил РИА Новости, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож. Происшествие, по словам представителя УМВД, не было связано с профессиональными обязанностями священнослужителя - это был бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц.Как рассказал РИА Новости представитель Тульской епархии, подозреваемый "сам с повинной вернулся и нож принес - орудие преступления". "Он (священнослужитель) пришел с требы вечером, соборовать ходил. И - стук в дверь. Он вернулся, открывает, а там - этот мужчина. Вызвал его на разговор, и сразу напал в парке монастырском", - добавил он."Батюшке стало легче, жизни ничего не угрожает - внутренние органы не задеты. Сам наместник монастыря и запись с камер смотрел, и во время следственных действий был. Конечно, мы этим занимаемся, батюшке помощь оказывается, все под контролем", - сообщил собеседник агентства.С лечащим врачом, добавил он, поддерживается ежедневный контакт: ему звонят утром и вечером. О состоянии пострадавшего священника ежедневно докладывают митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию (Кутепову), который и сам звонил в клинику и спрашивал о его здоровье. "Материальную помощь обеспечивает монастырь: вещи, мобильная связь и необходимые медикаменты. Все под контролем, получает надлежащее лечение", - заключил представитель епархии.
https://ria.ru/20211028/napadenie-1756687004.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91e7c9255a6329bbfc12613ba75d77ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тула, здоровье - общество
13:12 29.10.2021
 

В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его состоянием лично, рассказали РИА Новости в Тульской епархии Русской православной церкви.
Ранее представитель УМВД по Тульской области подтвердил РИА Новости, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож. Происшествие, по словам представителя УМВД, не было связано с профессиональными обязанностями священнослужителя - это был бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц.
Как рассказал РИА Новости представитель Тульской епархии, подозреваемый "сам с повинной вернулся и нож принес - орудие преступления". "Он (священнослужитель) пришел с требы вечером, соборовать ходил. И - стук в дверь. Он вернулся, открывает, а там - этот мужчина. Вызвал его на разговор, и сразу напал в парке монастырском", - добавил он.
"Батюшке стало легче, жизни ничего не угрожает - внутренние органы не задеты. Сам наместник монастыря и запись с камер смотрел, и во время следственных действий был. Конечно, мы этим занимаемся, батюшке помощь оказывается, все под контролем", - сообщил собеседник агентства.
Машина полиции въезжает на территорию жилого комплекса Воробьевы горы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 14:57Религия
На священника в Тульской области напали с ножом
С лечащим врачом, добавил он, поддерживается ежедневный контакт: ему звонят утром и вечером. О состоянии пострадавшего священника ежедневно докладывают митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию (Кутепову), который и сам звонил в клинику и спрашивал о его здоровье. "Материальную помощь обеспечивает монастырь: вещи, мобильная связь и необходимые медикаменты. Все под контролем, получает надлежащее лечение", - заключил представитель епархии.
 
РелигияПроисшествияТулаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане