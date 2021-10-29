https://ria.ru/20211029/napadenie-1756843705.html

В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника

В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника - РИА Новости, 29.10.2021

В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника

Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:12

2021-10-29T13:12

2021-10-29T13:12

религия

происшествия

тула

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его состоянием лично, рассказали РИА Новости в Тульской епархии Русской православной церкви.Ранее представитель УМВД по Тульской области подтвердил РИА Новости, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож. Происшествие, по словам представителя УМВД, не было связано с профессиональными обязанностями священнослужителя - это был бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц.Как рассказал РИА Новости представитель Тульской епархии, подозреваемый "сам с повинной вернулся и нож принес - орудие преступления". "Он (священнослужитель) пришел с требы вечером, соборовать ходил. И - стук в дверь. Он вернулся, открывает, а там - этот мужчина. Вызвал его на разговор, и сразу напал в парке монастырском", - добавил он."Батюшке стало легче, жизни ничего не угрожает - внутренние органы не задеты. Сам наместник монастыря и запись с камер смотрел, и во время следственных действий был. Конечно, мы этим занимаемся, батюшке помощь оказывается, все под контролем", - сообщил собеседник агентства.С лечащим врачом, добавил он, поддерживается ежедневный контакт: ему звонят утром и вечером. О состоянии пострадавшего священника ежедневно докладывают митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию (Кутепову), который и сам звонил в клинику и спрашивал о его здоровье. "Материальную помощь обеспечивает монастырь: вещи, мобильная связь и необходимые медикаменты. Все под контролем, получает надлежащее лечение", - заключил представитель епархии.

https://ria.ru/20211028/napadenie-1756687004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тула, здоровье - общество