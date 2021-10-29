https://ria.ru/20211029/napadenie-1756843705.html
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника - РИА Новости, 29.10.2021
В Тульской епархии раскрыли подробности нападения на священника
Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:12
2021-10-29T13:12
2021-10-29T13:12
религия
происшествия
тула
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его состоянием лично, рассказали РИА Новости в Тульской епархии Русской православной церкви.Ранее представитель УМВД по Тульской области подтвердил РИА Новости, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож. Происшествие, по словам представителя УМВД, не было связано с профессиональными обязанностями священнослужителя - это был бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц.Как рассказал РИА Новости представитель Тульской епархии, подозреваемый "сам с повинной вернулся и нож принес - орудие преступления". "Он (священнослужитель) пришел с требы вечером, соборовать ходил. И - стук в дверь. Он вернулся, открывает, а там - этот мужчина. Вызвал его на разговор, и сразу напал в парке монастырском", - добавил он."Батюшке стало легче, жизни ничего не угрожает - внутренние органы не задеты. Сам наместник монастыря и запись с камер смотрел, и во время следственных действий был. Конечно, мы этим занимаемся, батюшке помощь оказывается, все под контролем", - сообщил собеседник агентства.С лечащим врачом, добавил он, поддерживается ежедневный контакт: ему звонят утром и вечером. О состоянии пострадавшего священника ежедневно докладывают митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию (Кутепову), который и сам звонил в клинику и спрашивал о его здоровье. "Материальную помощь обеспечивает монастырь: вещи, мобильная связь и необходимые медикаменты. Все под контролем, получает надлежащее лечение", - заключил представитель епархии.
https://ria.ru/20211028/napadenie-1756687004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, тула, здоровье - общество
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужской Свято-Успенский монастырь в Новомосковске оказывает материальную помощь священнику, подвергшемуся нападению, глава Тульской митрополии следит за его состоянием лично, рассказали РИА Новости в Тульской епархии Русской православной церкви.
Ранее представитель УМВД по Тульской области подтвердил РИА Новости, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож. Происшествие, по словам представителя УМВД, не было связано с профессиональными обязанностями священнослужителя - это был бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц.
Как рассказал РИА Новости представитель Тульской епархии, подозреваемый "сам с повинной вернулся и нож принес - орудие преступления". "Он (священнослужитель) пришел с требы вечером, соборовать ходил. И - стук в дверь. Он вернулся, открывает, а там - этот мужчина. Вызвал его на разговор, и сразу напал в парке монастырском", - добавил он.
"Батюшке стало легче, жизни ничего не угрожает - внутренние органы не задеты. Сам наместник монастыря и запись с камер смотрел, и во время следственных действий был. Конечно, мы этим занимаемся, батюшке помощь оказывается, все под контролем", - сообщил собеседник агентства.
С лечащим врачом, добавил он, поддерживается ежедневный контакт: ему звонят утром и вечером. О состоянии пострадавшего священника ежедневно докладывают митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию (Кутепову), который и сам звонил в клинику и спрашивал о его здоровье. "Материальную помощь обеспечивает монастырь: вещи, мобильная связь и необходимые медикаменты. Все под контролем, получает надлежащее лечение", - заключил представитель епархии.