https://ria.ru/20211029/nakopleniya-1756784130.html

Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления

Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления - РИА Новости, 29.10.2021

Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления

Накопительное страхование жизни набирает популярность в России - его суть в защите себя в период формирования сбережений на конкретные цели, рассказал РИА... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:27

2021-10-29T03:27

2021-10-29T03:27

экономика

игорь юргенс

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Накопительное страхование жизни набирает популярность в России - его суть в защите себя в период формирования сбережений на конкретные цели, рассказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.На протяжении 180 лет идеология сбережений была неразрывно связана со страхованием. Исторически во всем мире страховка - самый дешевый способ хеджирования рисков и самый защищающий и защищённый инструмент для накоплений, говорит эксперт."Защищающий - потому, что в полисе есть и составляющие по покрытию жизни и здоровья самого вносителя накоплений, защищенный - потому что с точки зрения накопительного страхования выбираются самые надежные инструменты обеспечения капитала", - пояснил он.Юргенс отметил, что в России первые страховые полисы выдавались "от огня", то есть фактически защищали имущество, а вот в советские годы популярность набрало именно накопительное страхование - на учебу, на свадьбу, на совершеннолетие или пенсию - альтернатива вкладам, но с рисковой составляющей."Сейчас набирает популярность аналогичный вид страхования - накопительное страхование жизни, его суть в том, что люди копят на определенную задачу, но при этом их жизнь и здоровье защищены на весь период осуществления накоплений", - рассказал глава ВСС.По его словам, в настоящее время на такое страхование приходится 130 миллиардов рублей в год, что составляет около 10% от общего страхового рынка.Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике - получать кредиты.

https://ria.ru/20211022/oshibki-1755719020.html

https://ria.ru/20211025/nakopleniya-1756062417.html

https://ria.ru/20211023/nakopleniya-1755908174.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь юргенс, россия