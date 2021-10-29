https://ria.ru/20211029/mvd-1756849530.html
Экс-сотрудница МВД, получившая взятку в 40 миллионов рублей, пойдет под суд
Экс-сотрудница МВД, получившая взятку в 40 миллионов рублей, пойдет под суд - РИА Новости, 29.10.2021
Экс-сотрудница МВД, получившая взятку в 40 миллионов рублей, пойдет под суд
Бывшая сотрудница МВД России и двое посредников пойдут под суд в Москве по обвинению в получении взятки в 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:30
2021-10-29T13:30
2021-10-29T13:30
коррупция
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывшая сотрудница МВД России и двое посредников пойдут под суд в Москве по обвинению в получении взятки в 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из подразделений МВД России, которая обвиняется в совершении преступления… получение взятки, совершенное в особо крупном размере, а также ее супруга и знакомого, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под домашним арестом.По версии следствия, с января по март 2018 года замначальника управления нормирования оплаты труда и социальных гарантий – начальник отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России через посредников получила 40 миллионов рублей из планируемой общей суммы взятки в 325 миллионов рублей от бенефициарных владельцев страховой компании и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Следствие полагает, что за денежное вознаграждение обвиняемая организовала подготовку документов для проведения открытого конкурса по отбору компании для страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел с внесением в них определенных критериев, которые ограничили конкуренцию и позволили данной страховой компании стать победителем.Вместе с тем, в 2018 году МВД России в одностороннем порядке расторгло государственный контракт с указанной страховой компанией, в связи с чем дальнейшая передача денежных средств в качестве взятки не состоялась.Преступная деятельность указанных лиц была выявлена сотрудниками правоохранительных органов в 2020 году при расследовании другого уголовного дела.
https://ria.ru/20211025/politseyskiy-1756091363.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_462da723dcd77234599634c67a2311c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криминал
Экс-сотрудница МВД, получившая взятку в 40 миллионов рублей, пойдет под суд
Бывшая сотрудница МВД пойдет под суд по обвинению в получении взятки в 40 миллионов рублей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Бывшая сотрудница МВД России и двое посредников пойдут под суд в Москве
по обвинению в получении взятки в 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из подразделений МВД России, которая обвиняется в совершении преступления… получение взятки, совершенное в особо крупном размере, а также ее супруга и знакомого, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под домашним арестом.
По версии следствия, с января по март 2018 года замначальника управления нормирования оплаты труда и социальных гарантий – начальник отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России через посредников получила 40 миллионов рублей из планируемой общей суммы взятки в 325 миллионов рублей от бенефициарных владельцев страховой компании и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Следствие полагает, что за денежное вознаграждение обвиняемая организовала подготовку документов для проведения открытого конкурса по отбору компании для страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел с внесением в них определенных критериев, которые ограничили конкуренцию и позволили данной страховой компании стать победителем.
Вместе с тем, в 2018 году МВД России в одностороннем порядке расторгло государственный контракт с указанной страховой компанией, в связи с чем дальнейшая передача денежных средств в качестве взятки не состоялась.
Преступная деятельность указанных лиц была выявлена сотрудниками правоохранительных органов в 2020 году при расследовании другого уголовного дела.