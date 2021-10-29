https://ria.ru/20211029/moskva-1756710156.html

Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург

Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург - РИА Новости, 29.10.2021

Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург

Отказы от путевок из регионов в Москву после объявления нерабочих дней в ноябре были, но основная часть гостей от путешествия не отказалась, сообщила РИА... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:46

2021-10-29T10:46

2021-10-29T10:46

туризм

санкт-петербург

москва

сергей собянин

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Отказы от путевок из регионов в Москву после объявления нерабочих дней в ноябре были, но основная часть гостей от путешествия не отказалась, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Аннуляции были и по Москве, и Санкт-Петербургу, но в пределах 20 процентов максимум, основная часть (туристов - прим.ред.) все равно приехала, – уточнила эксперт. – Есть и группы". Глава АТОР отметила, что сложнее всего работникам отрасли в Москве приходится с организацией питания для путешественников. "Есть туристам ведь можно только в отеле, если они там проживают", – уточнила она.По ее словам, сейчас у туроператоров непростое время, со всеми ограничениями работать тяжело, но они стараются. "Всех обслуживают и принимают, но с учетом той ситуации, которая есть", – добавила Ломидзе.

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