Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211029/moskva-1756710156.html
Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург
Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург - РИА Новости, 29.10.2021
Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург
Отказы от путевок из регионов в Москву после объявления нерабочих дней в ноябре были, но основная часть гостей от путешествия не отказалась, сообщила РИА... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:46
2021-10-29T10:46
туризм
санкт-петербург
москва
сергей собянин
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756014863_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_9b3e3df00502ffd70b6a09fe29c11338.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Отказы от путевок из регионов в Москву после объявления нерабочих дней в ноябре были, но основная часть гостей от путешествия не отказалась, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Аннуляции были и по Москве, и Санкт-Петербургу, но в пределах 20 процентов максимум, основная часть (туристов - прим.ред.) все равно приехала, – уточнила эксперт. – Есть и группы". Глава АТОР отметила, что сложнее всего работникам отрасли в Москве приходится с организацией питания для путешественников. "Есть туристам ведь можно только в отеле, если они там проживают", – уточнила она.По ее словам, сейчас у туроператоров непростое время, со всеми ограничениями работать тяжело, но они стараются. "Всех обслуживают и принимают, но с учетом той ситуации, которая есть", – добавила Ломидзе.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756014863_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_fc394088f67d3c92d0220d4a54fe5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, москва, сергей собянин, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:46 29.10.2021
 
Эксперт рассказал, сколько туристов не поехали в Москву и Петербург

АТОР: аннуляции поездок из регионов в Москву были, но основная часть туристов приехала

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Отказы от путевок из регионов в Москву после объявления нерабочих дней в ноябре были, но основная часть гостей от путешествия не отказалась, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Аннуляции были и по Москве, и Санкт-Петербургу, но в пределах 20 процентов максимум, основная часть (туристов - прим.ред.) все равно приехала, – уточнила эксперт. – Есть и группы".
Глава АТОР отметила, что сложнее всего работникам отрасли в Москве приходится с организацией питания для путешественников. "Есть туристам ведь можно только в отеле, если они там проживают", – уточнила она.
По ее словам, сейчас у туроператоров непростое время, со всеми ограничениями работать тяжело, но они стараются. "Всех обслуживают и принимают, но с учетом той ситуации, которая есть", – добавила Ломидзе.
Табличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет Золотое яблоко в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
 
ТуризмСанкт-ПетербургМоскваСергей СобянинНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмкуда поехать в выходныеКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
Лента новостейМолния
Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым