https://ria.ru/20211029/migranty-1756920568.html

Полиция Германии нашла тело беженца в автомобиле рядом с польской границей

Полиция Германии нашла тело беженца в автомобиле рядом с польской границей - РИА Новости, 29.10.2021

Полиция Германии нашла тело беженца в автомобиле рядом с польской границей

Полиция немецкой Саксонии в пятница нашла тело беженца в брошенном автомобиле недалеко от границы с Польшей, сообщается в пресс-релизе полиции. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:32

2021-10-29T18:32

2021-10-29T18:32

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Полиция немецкой Саксонии в пятница нашла тело беженца в брошенном автомобиле недалеко от границы с Польшей, сообщается в пресс-релизе полиции.Правоохранители получили утром в пятницу сообщение очевидца о группе примерно в 30 человек, предположительно мигрантов, пересекших границу в районе города Гёрлиц. На место отправились несколько нарядом земельной и федеральной полиции, они застали лишь группу мигрантов, которые успели выйти из перевозившего их автомобиля. Водителя при этом на месте не оказалось."В этой связи сотрудники заметили безжизненное тело. Врач скорой помощи после попыток реанимации констатировал смерть. Личность мужчины пока не установлена", - говорится в пресс-релизе.Остальные пассажиры автомобиля находятся под надзором федеральной полиции. Полиция проводит операцию по поиску водителя автомобиля, транспортировавшего беженцев через границу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html

германия

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в мире, германия, польша, мигранты