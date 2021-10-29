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В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни

В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021

В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни

Власти Коми после консультаций с бизнес-сообществом приняли решение не приостанавливать работу магазинов в нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:38

2021-10-29T19:38

2021-10-29T20:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Власти Коми после консультаций с бизнес-сообществом приняли решение не приостанавливать работу магазинов в нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона."Предприниматели Коми озвучили свои предложения в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Коми – министром экономического развития и промышленности региона Эльмирой Ахмеевой… В результате объекты розничной торговли исключены из перечня организаций, в здания, строения, помещения которых приостановлен доступ посетителей и работников на период… нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года)", - говорится в сообщении.Ранее предполагалось, что в Коми в нерабочие дни будут работать только магазины, где доля продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30%.

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