https://ria.ru/20211029/magaziny-1756933815.html
В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни
В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021
В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни
Власти Коми после консультаций с бизнес-сообществом приняли решение не приостанавливать работу магазинов в нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:38
2021-10-29T19:38
2021-10-29T20:05
республика коми
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40126/98/401269889_0:139:3063:1862_1920x0_80_0_0_79deac4cf47ec103bdee9e2e2b82f444.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Власти Коми после консультаций с бизнес-сообществом приняли решение не приостанавливать работу магазинов в нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона."Предприниматели Коми озвучили свои предложения в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Коми – министром экономического развития и промышленности региона Эльмирой Ахмеевой… В результате объекты розничной торговли исключены из перечня организаций, в здания, строения, помещения которых приостановлен доступ посетителей и работников на период… нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года)", - говорится в сообщении.Ранее предполагалось, что в Коми в нерабочие дни будут работать только магазины, где доля продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30%.
https://ria.ru/20211029/kislorod-1756930163.html
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40126/98/401269889_198:0:2865:2000_1920x0_80_0_0_c667df40d0683faef05fce6bc0aa1461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:38 29.10.2021 (обновлено: 20:05 29.10.2021)
В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни
Власти Коми после консультаций с бизнесом разрешили магазинам работать в нерабочие дни