https://ria.ru/20211029/kukhnya-1756783594.html
Японские космические туристы оценили русскую кухню
Японские космические туристы оценили русскую кухню - РИА Новости, 29.10.2021
Японские космические туристы оценили русскую кухню
Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, во время... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:04
2021-10-29T03:04
2021-10-29T10:29
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юсаку маэдзава
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, во время предполетной дегустации блюд отметили российский суп "крестьянский" и харчо, а также творога с добавками, рассказали РИА Новости в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии).Там пояснили, что традиционно перед полетом участники полета и космонавты дегустируют продукты питания, выставляя оценки по 9-бальной шкале. Продукты, получившие меньше 6-го уровня, в рацион не включаются.Помимо супов и творогов в итоговый список продуктов вошли омлет с брокколи, язык говяжий в желе с оливками, мясо куриное с черносливом, обед с куриным мясом, баранина с овощами, мясо с гречневой кашей, свинина с картофелем, говядина по-домашнему, мясо с гречневой кашей, мясо с перловкой. "Просто необыкновенно вкусное мясо с перловкой, потому что это именно мясо с перловкой, а не перловка с мясом", - отметили в институте.В качестве гарниров японские туристы заказали себе картофельное пюре и вермишель.Свой выбор в напитках они остановили, в первую очередь, на зеленом чае с ароматом лимона. Но и чай черный и кофе тоже включены в рацион. Помимо того, в меню японских космических туристов включены натуральные соки и кисели, которые очень нравятся иностранцам, рассказали в институте.Для тренировки челюстных мышц, учитывая, что другие продукты идут в виде консервов или продуктов сублимационной сушки и поэтому не требуют разжевывания, каждому участнику полета будут предложены палочки фруктовые из слив и вишен, с яблоками, из чернослива с орехами, а также печенье и коврижки медовые."Старались из этого рациона выбрать для них наиболее подходящее", - рассказали в институте.
https://ria.ru/20211014/mks-1754634492.html
https://ria.ru/20211029/turisty-1756780323.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юсаку маэдзава, новости - туризм, туризм
03:04 29.10.2021 (обновлено: 10:29 29.10.2021)
Японские космические туристы оценили русскую кухню
Японские космические туристы на дегустации русских блюд выбрали суп "крестьянский" и харчо
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Японские космические туристы Юсаку Маэдзава
и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС
на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, во время предполетной дегустации блюд отметили российский суп "крестьянский" и харчо, а также творога с добавками, рассказали РИА Новости в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии).
"В период 12-суточного пребывания на борту МКС японские участники космического полета будут питаться стандартным российским рационом питания. Из нашего рациона мы отобрали блюда, которые могут понравиться японским гостям. Суп "крестьянский", рассольник, борщ, харчо. Суп "крестьянский" и харчо им понравились. Традиционный российский творог с орехами и черной смородиной они тоже оценили очень хорошо. У них такого на родине нет", - рассказали в институте.
Там пояснили, что традиционно перед полетом участники полета и космонавты дегустируют продукты питания, выставляя оценки по 9-бальной шкале. Продукты, получившие меньше 6-го уровня, в рацион не включаются.
Помимо супов и творогов в итоговый список продуктов вошли омлет с брокколи, язык говяжий в желе с оливками, мясо куриное с черносливом, обед с куриным мясом, баранина с овощами, мясо с гречневой кашей, свинина с картофелем, говядина по-домашнему, мясо с гречневой кашей, мясо с перловкой. "Просто необыкновенно вкусное мясо с перловкой, потому что это именно мясо с перловкой, а не перловка с мясом", - отметили в институте.
В качестве гарниров японские туристы заказали себе картофельное пюре и вермишель.
Свой выбор в напитках они остановили, в первую очередь, на зеленом чае с ароматом лимона. Но и чай черный и кофе тоже включены в рацион. Помимо того, в меню японских космических туристов включены натуральные соки и кисели, которые очень нравятся иностранцам, рассказали в институте.
Для тренировки челюстных мышц, учитывая, что другие продукты идут в виде консервов или продуктов сублимационной сушки и поэтому не требуют разжевывания, каждому участнику полета будут предложены палочки фруктовые из слив и вишен, с яблоками, из чернослива с орехами, а также печенье и коврижки медовые.
"Старались из этого рациона выбрать для них наиболее подходящее", - рассказали в институте.