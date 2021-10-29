https://ria.ru/20211029/kukhnya-1756783594.html

Японские космические туристы оценили русскую кухню

Японские космические туристы оценили русскую кухню - РИА Новости, 29.10.2021

Японские космические туристы оценили русскую кухню

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, во время... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:04

2021-10-29T03:04

2021-10-29T10:29

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юсаку маэдзава

туризм

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154953/25/1549532543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_653e43b1b2e6908e79528276f2308b01.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, во время предполетной дегустации блюд отметили российский суп "крестьянский" и харчо, а также творога с добавками, рассказали РИА Новости в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии).Там пояснили, что традиционно перед полетом участники полета и космонавты дегустируют продукты питания, выставляя оценки по 9-бальной шкале. Продукты, получившие меньше 6-го уровня, в рацион не включаются.Помимо супов и творогов в итоговый список продуктов вошли омлет с брокколи, язык говяжий в желе с оливками, мясо куриное с черносливом, обед с куриным мясом, баранина с овощами, мясо с гречневой кашей, свинина с картофелем, говядина по-домашнему, мясо с гречневой кашей, мясо с перловкой. "Просто необыкновенно вкусное мясо с перловкой, потому что это именно мясо с перловкой, а не перловка с мясом", - отметили в институте.В качестве гарниров японские туристы заказали себе картофельное пюре и вермишель.Свой выбор в напитках они остановили, в первую очередь, на зеленом чае с ароматом лимона. Но и чай черный и кофе тоже включены в рацион. Помимо того, в меню японских космических туристов включены натуральные соки и кисели, которые очень нравятся иностранцам, рассказали в институте.Для тренировки челюстных мышц, учитывая, что другие продукты идут в виде консервов или продуктов сублимационной сушки и поэтому не требуют разжевывания, каждому участнику полета будут предложены палочки фруктовые из слив и вишен, с яблоками, из чернослива с орехами, а также печенье и коврижки медовые."Старались из этого рациона выбрать для них наиболее подходящее", - рассказали в институте.

https://ria.ru/20211014/mks-1754634492.html

https://ria.ru/20211029/turisty-1756780323.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юсаку маэдзава, новости - туризм, туризм