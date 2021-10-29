https://ria.ru/20211029/kuban-1756924018.html

Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку

Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку - РИА Новости, 29.10.2021

Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку

Лучшие работники сельских учреждений культуры Краснодарского края получили господдержку, им направлено 8 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:50

2021-10-29T18:50

2021-10-29T18:50

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Лучшие работники сельских учреждений культуры Краснодарского края получили господдержку, им направлено 8 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что средства направлены работникам и учреждениям-победителям по итогам профессионального конкурса в рамках нацпроекта "Культура"."На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 8 миллионов рублей: по 145 тысяч рублей получили учреждения-победители и по 73 тысячи рублей – каждый работник", - говорится в сообщении.Отмечается, что предпочтение отдавалось учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций края, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. "Среди специалистов отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством", - добавили в ведомстве.Как пояснила министр культуры края Виктория Лапина, для края важно развивать кадровый потенциал. "И, конечно, каждый профессионал должен быть вознагражден за свою работу. В этом году в рамках проекта "Творческие люди" реализуется инициатива, направленная на определение и поощрение сельских учреждений культуры и их работников", – сказала Лапина.По данным региональных властей, с апреля по июнь 2021 года в регионе проходил конкурсный отбор учреждений культуры и их работников на право считаться лучшими в своем профессиональном деле. По итогам конкурса господдержку получили 24 учреждения культуры. Денежное поощрение получил 61 лучший работник сельских учреждений. Всего в конкурсе приняли участие 57 культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев, 142 работника.

https://ria.ru/20211029/byudzhet-1756916410.html

https://ria.ru/20211028/vinograd-1756749070.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край