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Краснодарский край
https://ria.ru/20211029/kuban-1756924018.html
Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку
Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку - РИА Новости, 29.10.2021
Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку
Лучшие работники сельских учреждений культуры Краснодарского края получили господдержку, им направлено 8 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:50
2021-10-29T18:50
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Лучшие работники сельских учреждений культуры Краснодарского края получили господдержку, им направлено 8 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что средства направлены работникам и учреждениям-победителям по итогам профессионального конкурса в рамках нацпроекта "Культура"."На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 8 миллионов рублей: по 145 тысяч рублей получили учреждения-победители и по 73 тысячи рублей – каждый работник", - говорится в сообщении.Отмечается, что предпочтение отдавалось учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций края, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. "Среди специалистов отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством", - добавили в ведомстве.Как пояснила министр культуры края Виктория Лапина, для края важно развивать кадровый потенциал. "И, конечно, каждый профессионал должен быть вознагражден за свою работу. В этом году в рамках проекта "Творческие люди" реализуется инициатива, направленная на определение и поощрение сельских учреждений культуры и их работников", – сказала Лапина.По данным региональных властей, с апреля по июнь 2021 года в регионе проходил конкурсный отбор учреждений культуры и их работников на право считаться лучшими в своем профессиональном деле. По итогам конкурса господдержку получили 24 учреждения культуры. Денежное поощрение получил 61 лучший работник сельских учреждений. Всего в конкурсе приняли участие 57 культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев, 142 работника.
https://ria.ru/20211029/byudzhet-1756916410.html
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общество, краснодарский край
18:50 29.10.2021
 
Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку

Работники сельских учреждений культуры на Кубани получили господдержку

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСело Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Лучшие работники сельских учреждений культуры Краснодарского края получили господдержку, им направлено 8 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что средства направлены работникам и учреждениям-победителям по итогам профессионального конкурса в рамках нацпроекта "Культура".
"На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 8 миллионов рублей: по 145 тысяч рублей получили учреждения-победители и по 73 тысячи рублей – каждый работник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предпочтение отдавалось учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций края, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. "Среди специалистов отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством", - добавили в ведомстве.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Как пояснила министр культуры края Виктория Лапина, для края важно развивать кадровый потенциал. "И, конечно, каждый профессионал должен быть вознагражден за свою работу. В этом году в рамках проекта "Творческие люди" реализуется инициатива, направленная на определение и поощрение сельских учреждений культуры и их работников", – сказала Лапина.
По данным региональных властей, с апреля по июнь 2021 года в регионе проходил конкурсный отбор учреждений культуры и их работников на право считаться лучшими в своем профессиональном деле. По итогам конкурса господдержку получили 24 учреждения культуры. Денежное поощрение получил 61 лучший работник сельских учреждений. Всего в конкурсе приняли участие 57 культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев, 142 работника.

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