https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756948016.html

Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19

Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19

Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:04

2021-10-29T21:04

2021-10-29T21:04

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии