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Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19
Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19
Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:04
2021-10-29T21:04
2021-10-29T21:04
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова назвала процент прибывших из-за рубежа среди заболевших COVID-19
Попова: среди заболевших COVID-19 прибывающих из-за рубежа не более одного процента