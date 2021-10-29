https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756947429.html
Попова надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости
Попова надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости - РИА Новости, 29.10.2021
Попова надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости
Нерабочие дни в России должны помочь сбить волну заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:00
2021-10-29T21:00
2021-10-29T21:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нерабочие дни в России должны помочь сбить волну заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Совершенно очевидно: вот эти дополнительные три нерабочих дня между выходными и непосредственно уже праздничными днями - это дополнительная возможность снизить количество контактов, снизить количество передач от одного человека к другому. И это должно позволить снизить накал эпидемического процесса, сбить ту волну, которая сегодня есть, сохранить человеческие жизни, здоровье", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755543205.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
Попова надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости
Попова надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости COVID-19