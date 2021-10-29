https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756823860.html

В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1609 человек с COVID, на ИВЛ находятся 727 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:02

2021-10-29T12:02

2021-10-29T12:05

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1609 человек с COVID, на ИВЛ находятся 727 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 7511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1609 человек. На ИВЛ находятся 727 человек. В городе выздоровели ещё 5134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 583 191", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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