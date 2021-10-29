https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756819946.html
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Подмосковье (2556), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:48
2021-10-29T11:48
2021-10-29T11:48
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Подмосковье (2556), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7511, 2. Санкт-Петербург - 3452, 3. Московская область - 2556", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 29, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818381.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом