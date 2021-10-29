11:43 29.10.2021 (обновлено: 12:03 29.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов.
"За последние сутки подтверждено 1163 смерти. <…> За весь период по России умерло 236 220 человек", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.
Предыдущий максимум — 1159 — фиксировали вчера.
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Коронавирусом заразились еще 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096.
Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего — в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.
Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.