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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818381.html
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19
В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:43
2021-10-29T12:03
распространение коронавируса
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов."За последние сутки подтверждено 1163 смерти. &lt;…&gt; За весь период по России умерло 236 220 человек", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.Предыдущий максимум — 1159 — фиксировали вчера.Коронавирусом заразились еще 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096. Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего — в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 29.10.2021 (обновлено: 12:03 29.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов.
"За последние сутки подтверждено 1163 смерти. <…> За весь период по России умерло 236 220 человек", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.
Предыдущий максимум — 1159 — фиксировали вчера.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
Коронавирусом заразились еще 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096.
Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего — в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.
Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента.
Медики и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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