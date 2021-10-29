https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818381.html

В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19

В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:43

2021-10-29T11:43

2021-10-29T12:03

распространение коронавируса

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов."За последние сутки подтверждено 1163 смерти. <…> За весь период по России умерло 236 220 человек", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.Предыдущий максимум — 1159 — фиксировали вчера.Коронавирусом заразились еще 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096. Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего — в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756815338.html

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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