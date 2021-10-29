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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756805540.html
В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19
В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19
Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) начали работу в медучреждениях Хакасии, сообщается на странице минздрава республики в социальной сети... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:43
2021-10-29T10:43
распространение коронавируса
общество
сергей шойгу
здоровье - общество
центральный военный округ
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) начали работу в медучреждениях Хакасии, сообщается на странице минздрава республики в социальной сети "ВКонтакте".С четверга в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, в том числе комендантский час."Военные врачи ЦВО приступили к работе в Республиканской клинической офтальмологической больнице имени Н. М. Одёжкина, Республиканской клинической больнице имени Г. Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице. Специалистов распределили для работы медучреждениях исходя из кадровой потребности.", - говорится в сообщении.В составе бригад терапевты, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и средний медперсонал с большим опытом борьбы с коронавирусом. По поручению президента РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусом.
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общество, сергей шойгу, здоровье - общество, центральный военный округ, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:43 29.10.2021
 
В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19

Военные врачи ЦВО начали работу в медучреждениях Хакасии для помощи в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) начали работу в медучреждениях Хакасии, сообщается на странице минздрава республики в социальной сети "ВКонтакте".
С четверга в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, в том числе комендантский час.
"Военные врачи ЦВО приступили к работе в Республиканской клинической офтальмологической больнице имени Н. М. Одёжкина, Республиканской клинической больнице имени Г. Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице. Специалистов распределили для работы медучреждениях исходя из кадровой потребности.", - говорится в сообщении.
В составе бригад терапевты, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и средний медперсонал с большим опытом борьбы с коронавирусом. По поручению президента РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаОбществоСергей ШойгуЗдоровье - ОбществоЦентральный военный округКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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