https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756805540.html

В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19

В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В Хакасии начали работать военные медики для помощи в борьбе с COVID-19

Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) начали работу в медучреждениях Хакасии, сообщается на странице минздрава республики в социальной сети... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:43

2021-10-29T10:43

2021-10-29T10:43

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) начали работу в медучреждениях Хакасии, сообщается на странице минздрава республики в социальной сети "ВКонтакте".С четверга в республике из-за высокой заболеваемости коронавирусом введены одни из самых жестких ограничительных мер среди регионов Сибири, в том числе комендантский час."Военные врачи ЦВО приступили к работе в Республиканской клинической офтальмологической больнице имени Н. М. Одёжкина, Республиканской клинической больнице имени Г. Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице. Специалистов распределили для работы медучреждениях исходя из кадровой потребности.", - говорится в сообщении.В составе бригад терапевты, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и средний медперсонал с большим опытом борьбы с коронавирусом. По поручению президента РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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