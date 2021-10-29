https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756800239.html

Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19

Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19

Власти Красноярского края продолжат региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:08

2021-10-29T10:08

2021-10-29T10:09

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красноярский край

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здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края продолжат региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора Александра Усса."Красноярский край принадлежит к числу немногих субъектов Федерации, где помимо федеральных выплат предусмотрены и выплаты краевые. Регион имеет серьезный бюджет и может себе это позволить. В прошлом году на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей. В этом году с начала года – 3,7 млрд рублей. Мы намерены эту практику сохранять. Медики могут быть абсолютно уверены в том, что их труд будет должным образом оплачиваться", – цитирует Усса пресс-служба..По ее данным, в настоящее время в регионе дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией получают 10 тысяч человек, из них чуть больше 2 тысяч – это врачи, еще 8 тысяч – это средний и младший медицинский персонал, а также технические сотрудники, которые обеспечивают работу "красных" зон.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599707503.html

красноярский край

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общество, красноярский край, александр усс, здоровье - общество, коронавирус в россии