Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756800239.html
Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19
Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19
Власти Красноярского края продолжат региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:08
2021-10-29T10:09
распространение коронавируса
общество
красноярский край
александр усс
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:328:2930:1976_1920x0_80_0_0_cec4b28b5b2f0e8a6a1ccb5a70016839.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края продолжат региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора Александра Усса."Красноярский край принадлежит к числу немногих субъектов Федерации, где помимо федеральных выплат предусмотрены и выплаты краевые. Регион имеет серьезный бюджет и может себе это позволить. В прошлом году на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей. В этом году с начала года – 3,7 млрд рублей. Мы намерены эту практику сохранять. Медики могут быть абсолютно уверены в том, что их труд будет должным образом оплачиваться", – цитирует Усса пресс-служба..По ее данным, в настоящее время в регионе дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией получают 10 тысяч человек, из них чуть больше 2 тысяч – это врачи, еще 8 тысяч – это средний и младший медицинский персонал, а также технические сотрудники, которые обеспечивают работу "красных" зон.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599707503.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b2407bbb695c2a070e08748c1391b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, красноярский край, александр усс, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:08 29.10.2021 (обновлено: 10:09 29.10.2021)
 
Красноярским медикам продлят выплаты за работу с COVID-19

Красноярские власти продлят краевые выплаты медикам, работающим с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края продолжат региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора Александра Усса.
"Красноярский край принадлежит к числу немногих субъектов Федерации, где помимо федеральных выплат предусмотрены и выплаты краевые. Регион имеет серьезный бюджет и может себе это позволить. В прошлом году на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей. В этом году с начала года – 3,7 млрд рублей. Мы намерены эту практику сохранять. Медики могут быть абсолютно уверены в том, что их труд будет должным образом оплачиваться", – цитирует Усса пресс-служба..
По ее данным, в настоящее время в регионе дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией получают 10 тысяч человек, из них чуть больше 2 тысяч – это врачи, еще 8 тысяч – это средний и младший медицинский персонал, а также технические сотрудники, которые обеспечивают работу "красных" зон.
Врачи скорой помощи доставляют пациента с коронавирусом (COVID-19) в больницу Ленасии, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 10:38Распространение коронавируса
В ФСС заявили об отсутствии задержек с выплатами медикам по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаОбществоКрасноярский крайАлександр УссЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
11:50Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
Лента новостейМолния
Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона разУченый рассказал о магнитной буре на Солнце