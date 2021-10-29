https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756790687.html

В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова

В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова - РИА Новости, 29.10.2021

В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова

В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:28

2021-10-29T08:28

2021-10-29T08:28

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

коммунарка (москва)

"сокольники"

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы."В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений",- сообщила Ракова.Теперь в столице работают пять обсерваторов. Они предназначены для приема пациентов с легкой формой заболевания, которые в силу разных причин не могут лечиться дома. Количество КТ-центров в столице возросло до 26.По ее словам, это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи.В Москве также продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Как отмечается на сайте мэра столицы, в городе работает пять обсерваторов — на базе Московского городского центра реабилитации на Крылатских Холмах, санатория имени Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства "Красносельский", центра реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил. Здесь смогут разместиться около 500 взрослых и 100 детей.Для пациентов подготовлены все условия. Предусмотрено многоразовое питание, шкафчики для хранения личных вещей, организован досуг. С детьми работают педагоги, старшему поколению помогают настроить видеосвязь для общения с родственниками. Все услуги предоставляются бесплатно.В обсервационных пространствах наблюдают за выздоровлением пациентов, состоянием их здоровья, измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Персонал регулярно проводит дезинфекцию помещений.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309470.html

https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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