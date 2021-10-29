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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756790687.html
В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова
В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова - РИА Новости, 29.10.2021
В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова
В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:28
2021-10-29T08:28
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коммунарка (москва)
"сокольники"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы."В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений",- сообщила Ракова.Теперь в столице работают пять обсерваторов. Они предназначены для приема пациентов с легкой формой заболевания, которые в силу разных причин не могут лечиться дома. Количество КТ-центров в столице возросло до 26.По ее словам, это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи.В Москве также продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Как отмечается на сайте мэра столицы, в городе работает пять обсерваторов — на базе Московского городского центра реабилитации на Крылатских Холмах, санатория имени Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства "Красносельский", центра реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил. Здесь смогут разместиться около 500 взрослых и 100 детей.Для пациентов подготовлены все условия. Предусмотрено многоразовое питание, шкафчики для хранения личных вещей, организован досуг. С детьми работают педагоги, старшему поколению помогают настроить видеосвязь для общения с родственниками. Все услуги предоставляются бесплатно.В обсервационных пространствах наблюдают за выздоровлением пациентов, состоянием их здоровья, измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Персонал регулярно проводит дезинфекцию помещений.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309470.html
https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коммунарка (москва), "сокольники", коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:28 29.10.2021
 
В Москве к работе с COVID-19 вернутся пять КТ-центров, заявила Ракова

Ракова заявила, что в Москве к работе с COVID-19 вернут пять КТ-центров на базе поликлиник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит к работе томограф
Медицинский работник готовит к работе томограф - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра столицы.
"В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений",- сообщила Ракова.
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26 октября, 14:25Распространение коронавируса
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной
Теперь в столице работают пять обсерваторов. Они предназначены для приема пациентов с легкой формой заболевания, которые в силу разных причин не могут лечиться дома. Количество КТ-центров в столице возросло до 26.
"Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали пик заболеваемости, чуть менее 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда вторая волна эпидемии развивалась уже четыре месяца. Рост заболеваемости продолжается. С таким устойчивым ростом мы ранее не сталкивались. Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. В городе созданы достаточные коечные мощности. 77 % от занятых пациентами с коронавирусом коек — это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую медицинскую помощь", — рассказала заммэра.
По ее словам, это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи.
В Москве также продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.
Как отмечается на сайте мэра столицы, в городе работает пять обсерваторов — на базе Московского городского центра реабилитации на Крылатских Холмах, санатория имени Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства "Красносельский", центра реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил. Здесь смогут разместиться около 500 взрослых и 100 детей.
Для пациентов подготовлены все условия. Предусмотрено многоразовое питание, шкафчики для хранения личных вещей, организован досуг. С детьми работают педагоги, старшему поколению помогают настроить видеосвязь для общения с родственниками. Все услуги предоставляются бесплатно.
В обсервационных пространствах наблюдают за выздоровлением пациентов, состоянием их здоровья, измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Персонал регулярно проводит дезинфекцию помещений.
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