https://ria.ru/20211029/komi-1756939424.html

Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00

Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00 - РИА Новости, 29.10.2021

Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00

Заведения общепита в Коми с 8 ноября будут работать до 23.00, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:07

2021-10-29T20:07

2021-10-29T20:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Заведения общепита в Коми с 8 ноября будут работать до 23.00, сообщает пресс-служба республиканского правительства."С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории республики Коми ограничивается время обслуживания посетителей для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов", - говорится в сообщении.На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Коми приостанавливается доступ посетителей в кафе и рестораны. Также приостанавливается деятельность фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты, развлекательных центров.

республика коми

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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