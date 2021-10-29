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Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00
Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00 - РИА Новости, 29.10.2021
Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00
Заведения общепита в Коми с 8 ноября будут работать до 23.00, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:07
2021-10-29T20:07
2021-10-29T20:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Заведения общепита в Коми с 8 ноября будут работать до 23.00, сообщает пресс-служба республиканского правительства."С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории республики Коми ограничивается время обслуживания посетителей для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов", - говорится в сообщении.На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Коми приостанавливается доступ посетителей в кафе и рестораны. Также приостанавливается деятельность фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты, развлекательных центров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирусы, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заведения общепита в Коми будут работать до 23:00
Заведения общепита в Коми с 8 ноября будут работать только до 23:00