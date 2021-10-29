https://ria.ru/20211029/kipyatok-1756812324.html

В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком

В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 29.10.2021

В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком

Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:15

2021-10-29T11:15

2021-10-29T11:15

происшествия

красноярск

солнечный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Накануне в СМИ была размещена информация о том, что в микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком. По данному факту было назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что вечером в среду подросток, пытаясь обойти лужу около своего дома, провалился в яму с горячей водой. Он самостоятельно выбрался и дошел до дома, родители вызвали скорую помощь. В данный момент ребенок проходит лечение на дому. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html

красноярск

солнечный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, солнечный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия