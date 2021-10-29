https://ria.ru/20211029/kipyatok-1756812324.html
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 29.10.2021
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком
Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:15
2021-10-29T11:15
2021-10-29T11:15
происшествия
красноярск
солнечный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Накануне в СМИ была размещена информация о том, что в микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком. По данному факту было назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что вечером в среду подросток, пытаясь обойти лужу около своего дома, провалился в яму с горячей водой. Он самостоятельно выбрался и дошел до дома, родители вызвали скорую помощь. В данный момент ребенок проходит лечение на дому. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html
красноярск
солнечный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, солнечный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком
Подросток в Красноярске получил ожоги, провалившись в яму с кипятком