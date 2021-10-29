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В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 29.10.2021
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком
Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:15
2021-10-29T11:15
происшествия
красноярск
солнечный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Накануне в СМИ была размещена информация о том, что в микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком. По данному факту было назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что вечером в среду подросток, пытаясь обойти лужу около своего дома, провалился в яму с горячей водой. Он самостоятельно выбрался и дошел до дома, родители вызвали скорую помощь. В данный момент ребенок проходит лечение на дому. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, красноярск, солнечный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:15 29.10.2021
 
В Красноярске подросток провалился в яму с кипятком

Подросток в Красноярске получил ожоги, провалившись в яму с кипятком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске проводит проверку по факту получения ожогов подростком, который провалился в яму с горячей водой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Накануне в СМИ была размещена информация о том, что в микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком. По данному факту было назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что вечером в среду подросток, пытаясь обойти лужу около своего дома, провалился в яму с горячей водой. Он самостоятельно выбрался и дошел до дома, родители вызвали скорую помощь. В данный момент ребенок проходит лечение на дому. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:01
В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома
 
ПроисшествияКрасноярскСолнечныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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